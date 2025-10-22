Epicentros de subtes, colectivos y trenes: cuáles son los barrios de CABA con mejores conexiones de transporte público

Algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacan sobre otros por su increíble conectividad y facilidad para acceder a diferentes lugares rápidamente. Conocé cuáles son dentro de la nota.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Foto: turismo.org

La practicidad del transporte público, ya sea subtes, colectivos y trenes, suele ser uno de los puntos más importantes al momento de la elección de un barrio para vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En este contexto, al analizar los barrios y sus conexiones de transporte público, la disponibilidad de líneas de subte se convierte en un determinante criterio para priorizar una zona por encima de otra.

Subte Plaza Italia, Palermo. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A continuación, los tres barrios con mejores conexiones para quienes prefieren desplazarse en subtes:

Balvanera : que cuenta con 13 estaciones distribuidas entre las líneas H, B y E.

Palermo : con seis estaciones de la línea D, que a su vez permiten combinaciones con las líneas A, B, E y H.

Recoleta y Almagro: ambos con cinco accesos al subte. En Recoleta circulan las líneas D y H, mientras que en Almagro lo hacen las líneas B y A.

Los barrios con mejores conexiones para colectivos y trenes en CABA

Si el medio elegido es el colectivo, uno de los principales barrios para vivir es Liniers, que encabeza el ranking gracias a su Centro de Trasbordo, donde confluyen 16 líneas de colectivo junto con el Ferrocarril Sarmiento.

Estación de trenes de Liniers, Buenos Aires. Foto: NA.

También, Retiro, Balvanera, Palermo y Monserrat concentran una importante cantidad de líneas de colectivo que permiten la vinculación con distintos puntos de la ciudad y la provincia de la ciudad de Buenos Aires.

Respecto al tren, Retiro se posiciona como uno de los nodos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Allí, convergen las terminales de los ferrocarriles Belgrano Norte, San Martín y Mitre.

Estación de trenes de Retiro, Buenos Aires. Foto: NA (Marcelo Capece)

Detrás le sigue Once, otra estación de gran relevancia, cabecera del Ferrocarril Sarmiento, que conecta el centro porteño con el oeste del Gran Buenos Aires. Además, destaca Chacarita con la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza, y Liniers, donde opera una importante estación del Sarmiento.

De esta manera, al tener en cuenta los puntos destacados y considerando la cobertura de subtes, colectivos y trenes, los barrios con mejores conexiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son: Balvanera, Palermo, Retiro y Liniers.