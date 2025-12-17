Tránsito violento: un motociclista golpeó con su casco un auto y el conductor le roció gas pimienta en la cara

Toda la secuencia tuvo lugar en Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires. Una más de las tantas discusiones y agresiones de tránsito que tienen lugar a diario en el AMBA.

El momento en el que el motociclista golpea el vehículo. Foto: Captura de video.

Un nuevo episodio de violencia vial tuvo como lugar de desarrollo al barrio porteño de Balvanera, una situación que volvió a poner el foco del debate en la creciente agresividad que se percibe en las calles del Área Metropolitana De Buenos Aires (AMBA).

El hecho en particular tuvo lugar tras una discusión entre un motociclista y un automovilista, que terminó con amenazas, golpes e incluso con el lanzamiento de gas pimienta en plena vía pública.

¿Cómo fue la agresión con gas pimienta en Balvanera?

Según el relato de los testigos que presenciaron el evento, el conflicto se inició tras una maniobra de tránsito que derivó en un cruce verbal. En medio de esa discusión, el motociclista habría roto el espejo retrovisor del auto, lo que generó la reacción del conductor.

También se ve en el video que el motociclista, completamente fuera de sí, comenzó a golpear con su casco el auto para hacerle daño al vehículo y obligar al conductor a que bajase del mismo, pero este último, en vez de hacer eso, decidió rociarle gas pimienta en el rostro en dos oportunidades.

Las imágenes de lo sucedido pronto se viralizaron en redes sociales y muestran cómo al llegar a un semáforo el motociclista se baja de su vehículo y comienza a golpear varias veces el auto con su casco. Además, insultaba y realizaba ademanes de querer cruzarse a los golpes con el conductor del auto, una escena de violencia que se prolongó por varios segundos.

Fue justamente en ese instante en el que -para alejar al motociclista- el conductor del auto le intentó arrojar gas pimienta en el rostro, ante lo cual motociclista se cubrió la cara con las manos y se apartó de allí.

Pero este último redobló la agresión y continuó haciéndolo del otro lado del auto, donde volvió a golpear el vehículo con su casco, y volvió a recibir una dosis de gas pimienta en su rostro.

El episodio se inscribe en un contexto alarmante. Según datos correspondientes a 2024, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se registran en promedio 220 peleas de tránsito por día. Estas cifras surgen de las llamadas realizadas al sistema de emergencias 911, que interviene junto a fuerzas policiales y equipos de salud.

Del total, unas 140 comunicaciones diarias corresponden a la provincia de Buenos Aires y alrededor de 80 a la Capital Federal.