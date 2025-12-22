Voraz incendio en Once durante las compras de fin de año: más de 40 personas fueron afectadas y evacuadas

El humo proveniente del incendio impactó principalmente en el hotel familiar contiguo al local comercial, obligando a una respuesta médica rápida por la presencia de casos de intoxicación respiratoria. En simultáneo, hubo otro incidente similar en un depósito de ropa.

Incendio en un local de ropa de Once. Foto: Infobae.

Un incendio en un local de ropa ubicado en Dr. Juan José Paso 440, entre avenida Corrientes y Lavalle, causó este lunes una amplia movilización de recursos de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes del SAME, al menos 42 personas recibieron asistencia médica tras la propagación de humo hacia un hotel, lo que complicó las tareas de contención y derivó en múltiples traslados hospitalarios.

Incendio en un local de ropa de Once. Créditos: NA.

“ 42 fueron atendidos por exposición al humo, de los cuales 12 requirieron traslado a hospitales de referencia, según el último reporte.

El incidente tuvo lugar cerca del mediodía y provocó la intervención de 29 móviles del SAME, quienes trabajaron coordinadamente junto a personal de bomberos y fuerzas de seguridad de la Ciudad.

“Bomberos de la Ciudad combatió este mediodía un incendio que se produjo en un negocio del rubro textil en Paso al 400, en Balvanera, afectando a un hotel que ocupan los dos pisos superiores de ese edificio. El fuego tomó telas del negocio y del depósito en el entrepiso”, detallaron las fuentes.

Incendio en un local de ropa de Once. Foto: NA.

El operativo sanitario distribuyó a los afectados de la siguiente manera: dos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, dos pacientes al Hospital Fernández y cuatro más al Hospital Rivadavia.

Entre los afectados, el balance oficial indicó la presencia de 11 hombres, 22 mujeres y siete personas cuyo sexo no llegó a determinarse en el momento de la atención inicial. En cuanto a la franja etaria, siete corresponden a menores de edad y 33 a adultos.

Incendio simultáneo en un depósito de indumentaria

En simultáneo, un depósito de indumentaria ubicado en Bartolomé Mitre 2787, entre Juan José Castelli y avenida Pueyrredón, también se incendió generando la intervención de ocho móviles de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, cuatro personas debieron ser asistidas en el lugar por equipos médicos, sin que se registraran víctimas fatales ni traslados hospitalarios. El siniestro se desató durante la jornada en el depósito, provocando la presencia de personal especializado para controlar el fuego y verificar la seguridad en la zona afectada.

El despliegue de ocho móviles del SAME formó parte de las acciones preventivas coordinadas entre los equipos de emergencia y los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para limitar los riesgos derivados de la propagación del incendio.

Las causas del incendio en el depósito de indumentaria permanecen bajo investigación, mientras los servicios de emergencia completaron tareas de enfriamiento y verificación en la estructura y sus alrededores.