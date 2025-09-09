PAMI abrió la inscripción a sus cursos gratuitos 2025: una por una, cuáles son las disciplinas para anotarse

Los jubilados y pensionados de la obra social podrán estudiar varios cursos a la vez. Cuáles son los programas disponibles.

Oficinas de PAMI. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abrió la convocatoria para que los afiliados puedan inscribirse a diversos cursos y talleres, con la idea de que pasen tiempo con otros jubilados, aprendan nuevas disciplinas, y se mantengan siempre activos y en movimiento.

Según informó la obra social, los cursos no requieren de ningún pago, no tienen límite de edad y tampoco es necesario tener experiencia previa para poder cursarlos. Simplemente basta con anotarse, asistir y participar en las clases para poder mantener el cupo.

Cursos de PAMI

En estos encuentros, los adultos mayores aprenderán diversas habilidades, manteniendo sus cerebros activos y un círculo social contenido especialmente diseñado para cada necesidad.

Además, el mayor beneficio que tiene este programa es que los talleres se dictan en 56 universidades nacionales de todo el país. La inscripción de UPAMI estará abierta hasta el 10 de octubre, aunque el inicio de clases comenzó el pasado 1 de septiembre. Según indicó la página oficial, se puede participar en hasta 5 cursos, ya sean virtuales, presenciales o mixtos.

Por otro lado, los talleres Sociopreventivos son espacios grupales para que los jubilados y pensionados puedan realizar tareas de movimiento, entrenamiento físico y mental y hasta expresarse artísticamente, con el objetivo de generar hábitos saludables e introducir a los afiliados al manejo de la tecnología.

Uno por uno: cuáles son los cursos disponibles de PAMI

PAMI. Foto: NA.

Los afiliados tendrán tiempo para inscribirse a este programa hasta el 31 de octubre. La cursada terminará el 31 de diciembre y se podrán anotar en hasta 3 talleres presenciales. Los cursos disponibles son los siguientes:

Gimnasia y yoga.

Técnicas orientales y danza.

Ciencias y estimulación de la memoria.

Idiomas.

Informática y nuevas tecnologías.

Autoayuda, reflexión y desarrollo personal.

Literatura, escritura creativa y narración.

Teatro, música y canto.

Cómo inscribirse en los cursos y talleres de PAMI en 2025

Los afiliados al PAMI que quieran inscribirse en alguno de los cursos mencionados deberán seguir estos simples pasos: