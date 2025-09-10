Vacuna antigripal de PAMI: cómo acceder y quiénes pueden recibirla de manera gratuita

Si sos beneficiario de PAMI, podés vacunarte en las más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI.

Vacuna antigripal. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los jubilados la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal para protegerse durante todo el año. Los afiliados pueden recibirla de manera gratuita en todas las farmacias habilitadas del país.

Mediante la campaña de vacunación antigripal, PAMI busca cuidar a los afiliados de las enfermedades y los síntomas más comunes de la gripe que son tos, fiebre, dolor de garganta y corporal, congestión y malestar.

Los adultos mayores, embarazadas y niños solo deberán presentar el DNI y la credencial PAMI a la hora de recibir la vacuna. Las personas menores de 65 años también deberán adjuntar la indicación médica que demuestre que presentan factores de riesgo.

Vacuna antigripal de PAMI: ¿Quiénes pueden acceder a ella?

La vacuna antigripal de PAMI está dirigida a todos sus afiliados. Es decir, cualquier persona afiliada a la obra social puede dársela, pero algunos grupos de personas deben hacerlo obligatoriamente.

Adultos mayores de 65 años

Mujeres embarazadas

Niños de entre 6 y 24 meses

Personas menores de 65 años que presenten factores de riesgo

PAMI. Foto: NA.

¿Cómo acceder a la vacuna?

1. Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).

2. Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.

3. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite.

¿Cuánto cuesta la vacuna antigripal?

Los afiliados del PAMI podrán acceder gratuitamente a la vacuna antigripal, por lo que nadie puede cobrar por ella. Además, no es necesario sacar turno para ponérsela, pero la obra social recomienda contactar a la farmacia de confianza para confirmar su disponibilidad.