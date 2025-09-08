PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas exclusivas para afiliados en septiembre 2025
PAMI cuenta con una red de atención hospitalaria para sus más de 5 millones de afiliados, en las que podrán asistir para asegurarse una atención médica prioritaria y de calidad. Esta red, según informó el Programa de Atención Médica Integral, está diseñada para proporcionar una cobertura integral a lo largo y ancho de todo el país.
En los exclusivos centros de salud se encuentran médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles para cubrir las necesidades y urgencias de los beneficiarios.
Cabe destacar que, para utilizar los centros de salud, es importante tener la credencial activa, ya sea digital o física.
Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI
Hospital Bernardo Houssey en Mar del Plata
Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774
También podría interesarte
Dirección de los consultorios externos: Fleming 98
Guardia externa 24 horas: Fleming 50
Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.
Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA
Dirección del edificio principal: La Rioja 951
Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.
Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Policlínico PAMI I y II en Rosario
PAMI I
Dirección del edificio principal: Sarmiento 373
Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
PAMI II
Dirección: Olivé 1159
Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Hospital del Bicentenario en Ituzaingó
Dirección: Coronel Brandsen 2898
Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400
Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.
Hospital PAMI en Hurlingham
Dirección: Gral. O Brien 480
Solicitud de turnos: 011 4088-5573
Clínica PAMI en Lanús
Dirección: Flores de Estrada 5248
Solicitud de turnos: 011 4239-7400
Credenciales vigentes de PAMI
- Credencial PAMI Digital: se encuentra vigente dentro de la app de PAMI para teléfonos celulares.
- Credencial PAMI Plástica: es la tarjeta plástica que fue emitida por el organismo y, aunque ya no se distribuye, es igual de válida.
- Credencial PAMI Provisoria con QR: es una tarjeta vigente impresa y se puede descargar a través de la web del organismo. Al generarla hay que colocar el número de DNI, número de afiliación y número de trámite del Documento Nacional de Identidad.
- Credencial PAMI Provisoria de Ticket: es un ticket impreso que se puede autogestionar en agencias o en Unidades de Gestión Local (UGL).