PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas exclusivas para afiliados en septiembre 2025

En los centros de salud se encuentran médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles para cubrir todas las necesidades y urgencias de los beneficiarios.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

PAMI cuenta con una red de atención hospitalaria para sus más de 5 millones de afiliados, en las que podrán asistir para asegurarse una atención médica prioritaria y de calidad. Esta red, según informó el Programa de Atención Médica Integral, está diseñada para proporcionar una cobertura integral a lo largo y ancho de todo el país.

Cabe destacar que, para utilizar los centros de salud, es importante tener la credencial activa, ya sea digital o física.

Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI

Hospital Bernardo Houssey en Mar del Plata

Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774

Dirección de los consultorios externos: Fleming 98

Guardia externa 24 horas: Fleming 50

Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA

Dirección del edificio principal: La Rioja 951

Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.

Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Policlínico PAMI I y II en Rosario

PAMI I

Dirección del edificio principal: Sarmiento 373

Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

PAMI II

Dirección: Olivé 1159

Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Hospital del Bicentenario en Ituzaingó

Dirección: Coronel Brandsen 2898

Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400

Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.

Hospital PAMI en Hurlingham

Dirección: Gral. O Brien 480

Solicitud de turnos: 011 4088-5573

Clínica PAMI en Lanús

Dirección: Flores de Estrada 5248

Solicitud de turnos: 011 4239-7400

