PAMI: cómo sacar turnos en los hospitales y las clínicas exclusivas durante septiembre de 2025

Para acceder a estos servicios, los jubilados y pensionados tendrán que contar sí o sí con su credencial de PAMI vigente. Conocé la lista completa de centros médicos y las recomendaciones para agilizar tus trámites.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 11 de septiembre de 2025, 11:56
Hospital Bernardo Houssay, de Mar del Plata.
Los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tienen a su disposición una red de hospitales y clínicas exclusivas con tecnología de última generación para el cuidado de su salud.

Para acceder a estos servicios, tendrán que contar con su credencial de PAMI vigente. Se puede usar la versión digital a través de la app móvil o la credencial provisoria con QR, ambas opciones son válidas para la atención.

PAMI: ¿Cómo sacar turnos en hospitales y clínicas?

La más práctica es a través de la página web oficial turnos-hospitales.pami.org.ar, donde encontrás disponibilidad en todos los centros de salud adheridos al programa en todo el país.

También, podés comunicarte por teléfono a las líneas gratuitas 0800-888-2100 o 0800-999-1100, según la ubicación del hospital que necesites.

Hospital Bernardo Houssay, de Mar del Plata. Foto: PAMI.

Recomendaciones para afiliados del PAMI

Siempre llevá tu credencial vigente cuando vayas a cualquier centro de salud PAMI. Antes de sacar un turno, verificá que el especialista que necesitás atiende en ese lugar particular para evitar traslados innecesarios y demoras en la atención.

Si tenés problemas para acceder a los turnos, podés acercarte a la UGL más cercana a tu domicilio. Allí, te asistirán con la gestión y resolverán cualquier duda sobre tus derechos como afiliado a la obra social de jubilados y pensionados.

La lista de hospitales y clínicas exclusivas de PAMI

El Hospital Bernardo Houssay en Mar del Plata es uno de los centros más importantes de la red PAMI. Ofrece guardia externa las 24 horas y atención en consultorios externos en distintas ubicaciones.

  • Para turnos en oncología o diagnóstico por imágenes, tenés que comunicarte al (0223) 499-1290.

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein es una opción central para los afiliados. Su edificio principal está en La Rioja 951 (CABA), pero también tiene consultorios externos en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.

  • Los turnos se solicitan al 0800-999-1100.

El Hospital del Bicentenario en Ituzaingó y el Hospital PAMI en Hurlingham. Ambos centros atienden urgencias y ofrecen consultas con especialistas.

  • Los turnos se gestionan por teléfono o de manera presencial según cada caso.
Hospital PAMI de Hurlingham. Foto: PAMI.

La Clínica PAMI en Lanús es otra opción para los afiliados del sur del Gran Buenos Aires. Está ubicada en Flores de Estrada 5248.

  • Podés comunicarte al 011 4239-7400 para solicitar turnos con profesionales de distintas especialidades médicas.

Rosario cuenta con dos policlínicos importantes: PAMI I y PAMI II. El primero tiene su sede principal en Sarmiento 373 y atención ambulatoria en Sarmiento 455. El segundo se encuentra en Olivé 1159.

  • Ambos permiten sacar turnos a través de la web oficial de PAMI.