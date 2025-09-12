Afiliados del PAMI: cómo encontrar la farmacia más cercana desde tu casa

Los afiliados ahora pueden consultar fácilmente esta información a través de la web. Cómo hacer para encontrarlas.

PAMI, farmacias

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), pueden localizar fácilmente las farmacias habilitadas más cercana a su domicilio a través de una herramienta oficial. Esto es fundamental para retirar sus medicamentos o realizar consultas que tengan relacionadas a la obra social.

Esta información es clave para millones de jubilados y pensionados, ya que en estos establecimientos no solamente se retiran medicamentos, sino que además se realizan distintas gestiones, como la vacunación antigripal, la toma de presión y otras prestaciones esenciales.

PAMI. Foto: NA.

Por eso, conocer cuáles farmacias trabajan con la obra social y dónde están ubicadas puede facilitar mucho la vida cotidiana de los afiliados.

¿Cómo encontrar la farmacia PAMI más cercana?

La obra social pone a disposición de sus afiliados un buscador online que permite localizar farmacias habilitadas según la ubicación del usuario.

Para acceder, solo hay que ingresar a: www.pami.org.ar/farmacias y una vez allí, se puede filtrar por dirección, barrio, localidad o código postal. El sistema mostrará un listado oficial con las farmacias más cercanas, junto con sus direcciones, teléfonos y si están o no operativas.

Qué trámites se pueden hacer en las farmacias PAMI

Retiro de medicamentos con cobertura del 100% o parcial.

Vacunación antigripal y otras campañas sanitarias.

Asesoramiento sobre tratamientos.

Gestión de recetas electrónicas.

Esta herramienta digital es una forma simple de acceder a los servicios esenciales que ofrece la obra social más grande del país.

Farmacias.

Medicamentos y descuentos gratuitos con PAMI durante septiembre 2025

La obra social de los jubilados y pensionados, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), confirmó que durante septiembre seguirá vigente su programa de medicamentos con distintos niveles de cobertura, que van desde descuentos parciales hasta la gratuidad total en tratamientos de alto costo.

Según la información oficial, los medicamentos de uso eventual o para tratamientos cortos cuentan con un 40% de descuento, mientras que aquellos destinados a enfermedades agudas o crónicas tienen una cobertura que oscila entre el 50% y el 80%, siempre calculada sobre el precio preferencial PAMI.

Medicamentos con descuento en PAMI

En los casos de patologías complejas y de alto costo, la obra social cubre la totalidad del medicamento. Dentro de este grupo se incluyen: