Día de la Madre 2025: qué día se celebra en Argentina y cómo impacta en el comercio

Negocios de flores, joyería y gastronomía registran un aumento de ventas, mientras las familias se preparan para homenajear a las figuras maternas en una de las fechas más importantes del año.

El 19 de octubre se celebra el Día de la Madre. Foto: Unsplash.

Cada año, el Día de la Madre se consolida como una de las festividades más importantes del calendario argentino, con un impacto que abarca tanto el ámbito afectivo como el comercial.

Para 2025, la fecha corresponde al domingo 19 de octubre, manteniéndose en el tercer domingo del mes, tal como se estableció históricamente.

Día de la Madre 2025: historia, origen y celebración en el país. Foto: Unsplash.

La celebración tiene raíces religiosas que datan de 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”, en homenaje al Concilio de Éfeso de 431 que proclamó a María como la verdadera Madre de Cristo.

En ese contexto, el gobierno argentino de José Félix Uriburu adoptó la fecha y dispuso que se festejara el domingo anterior o posterior. Con el tiempo, se fijó de manera definitiva el tercer domingo de octubre.

Además de su valor simbólico, la festividad genera un fuerte movimiento económico en rubros como flores, joyería, indumentaria y gastronomía. Negocios y restaurantes registran un aumento en ventas durante los días previos, convirtiendo el Día de la Madre en una de las jornadas más importantes para el comercio argentino.

En términos afectivos, la celebración sigue siendo una oportunidad para las reuniones familiares, el reconocimiento y el agasajo a las madres, consolidándose como un momento de unión y agradecimiento en el hogar.

Día de la Madre: las principales diferencias con otros países

El Día de la Madre se celebra en distintas fechas alrededor del mundo: en Brasil, Alemania, Japón y Austria se festeja el segundo domingo de mayo, mientras que en España se celebra el primer domingo de mayo, siguiendo la tradición del “mes de María”.

En Europa del Este coincide con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y en países como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita se celebra el 21 de marzo, inicio de la primavera.

Independientemente de la fecha, la festividad mantiene su relevancia tanto en el ámbito familiar como en el comercial, al igual que otras celebraciones emblemáticas del país como el Día del Padre, el Día del Niño y las Fiestas de Fin de Año.