Los shorts no van más: cuál es la nueva tendencia para esta primavera-verano 2026

Este verano los shorts no van más y los “jorts” llegaron para quedarse: renovarán tu placar y levantarán tu outfit.

Los shorts no van más. Foto: Pinterest.

La tendencia que marcará esta primavera son los jorts, una prenda que fusiona el jean con el short. Más que una moda pasajera, llegaron para instalarse, uniendo el toque nostálgico del denim clásico con la comodidad y versatilidad del corto.

Según ‘The Story Mag’, los modelos vintage de tiro alto y estilo mom ya son furor por su precio accesible y su versatilidad, ya que se adaptan a cualquier ocasión.

Los nuevos jorts para la primera-verano 2026

1. Bermudas largas o “dad jorts”

Bermudas largas estilo “dad jorts” Foto: Pinterest.

Estas nuevas bermudas, con corte holgado hasta la rodilla, son la versión moderna de los clásicos shorts largos.

Una de las pioneras fue Kendall Jenner, que los luce con botas texanas dentro del estilo cowgirl-core. Lo ideal es combinarlos con camisas amplias o blazers livianos para un toque más sofisticado.

2. Jorts mom de tiro alto

Bermudas largas estilo “dad jorts” Foto: Pinterest.

Los modelos jorts mom de tiro alto, con cintura marcada y corte recto, son muy cómodos y a la vez muy favorecedores y lindos a la vista.

Estos pantalones cortos se pueden combinar tanto en looks urbanos como en outfits más elegantes, y quedan perfectos con tops cortos, blusas delicadas o sandalias planas para un estilo relajado.

3. Jorts oversize

Jorts oversize. Foto: Pinterest.

Estos jorts oversize, de aire urbano, anchos y con terminaciones desflecadas, evocan la moda de los 2000.

Son súper versátiles, ya que estas prendas son excelentes para combinar con zapatillas y remeras básicas, pero también con chaquetas de cuero para un look más rebelde.