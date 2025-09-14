No todo es pelo corto: el corte “noventoso” que es tendencia, irresistible para esta primavera 2025

Aunque el bob dominó la temporada pasada, la primavera trae buenas noticias para las que apuestan al largo: regresa un corte que promete ser el nuevo favorito.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

Durante el otoño y el invierno, el bob clásico fue el gran protagonista en materia de cortes de pelo. Y aunque seguirá vigente en la primavera, las amantes del pelo largo también tienen motivo para celebrar: esta temporada vuelve un corte noventoso que aporta movimiento, volumen y se adapta a todo tipo de rostro.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

El corte en capas largas con flequillo, ese clásico de los años 90, está de regreso y ya empezó a ganar terreno en las peluquerías. Incluso figuras como Karol G lo lucieron en eventos internacionales, marcando que este estilo volvió con todo.

Corte en capas largas con flequillo, lo que se viene esta primavera 2025

Se trata de un look que combina capas marcadas desde la altura del mentón, puntas con movimiento y un flequillo con mucha personalidad. El resultado es una melena llena de volumen, sofisticada y con aire glam que remite directamente a las supermodelos de la época.

La gran ventaja de este corte es su versatilidad: en los rostros redondos enmarca y estiliza gracias a las capas, mientras que en las caras más alargadas el flequillo aporta equilibrio. Además, se adapta tanto a melenas con mucho volumen como a cabellos finos, siempre que se lo complemente con un buen brushing.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

En esa línea, los expertos señalan algunos detalles fundamentales del corte: las capas deben ir marcadas desde el mentón y desdibujarse de forma gradual hasta las puntas. El look se potencia con un flequillo curtain bangs, largo, abierto y con caída natural.

Para sumar volumen en la raíz, lo ideal es recurrir al brushing o a herramientas de peinado que den forma sin apelmazar. Y un punto infaltable: las puntas hacia afuera, el sello que revive por completo el espíritu noventoso.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

Además de rejuvenecer y aportar dinamismo, es ideal para quienes quieren mantener el pelo largo, pero buscan un cambio fresco. Y si la idea es apostar a una media melena igual de moderna, los expertos también recomiendan el clavicut, un corte que se adapta a todos los estilos y sigue vigente todo el año.