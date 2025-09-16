Compras en TEMU y SHEIN: el trámite obligatorio que exige ARCA al recibir pedidos en Argentina

Las compras internacionales a través de TEMU y SHEIN ganan popularidad en el país, pero ARCA recuerda un importante trámite que deberán hacer sus usuarios o en caso contrario podrían quedar bloqueados para futuras importaciones.

El trámite que se tiene que hacer ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cuando se compra online. Foto: X/@mdzol

Las plataformas internacionales como Temu y Shein se convirtieron en una opción cada vez más elegida por los argentinos para adquirir ropa, accesorios y productos de cuidado personal a precios accesibles. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que quienes compren en estas tiendas online deberán cumplir con un trámite obligatorio al recibir sus paquetes.

Toda mercadería proveniente del exterior pasa por la Aduana Argentina antes de ser entregada al destinatario. A raíz de eso, los envíos pueden sufrir demoras, y muchas veces los usuarios pierden el seguimiento de sus compras.

Se debe hacer un trámite ante ARCA tras las compras online. Foto: NA.

Para evitar inconvenientes, ARCA estableció que los compradores deberán confirmar la recepción del pedido en su sistema si el paquete fue transportado por Correo Argentino.

¿Cómo funcionan las compras en TEMU y SHEIN?

El proceso de compra en estas plataformas es simple: se agregan los productos al carrito, se elige el método de envío, se paga y luego se espera la entrega. En el caso de TEMU, el tiempo estimado de llegada va de los 7 a los 20 días hábiles, mientras que en SHEIN, los plazos son similares.

Temu, la plataforma china de compras online. Foto: Wikipedia.

Ambos sitios permiten rastrear el pedido en tiempo real desde sus aplicaciones oficiales, donde se puede conocer el número de seguimiento, la empresa de transporte, el estado y la fecha estimada de entrega.

Además, según el monto de la compra, muchas veces se puede acceder a envíos gratuitos, lo cual ha incentivado aún más su uso.

La plataforma de compras online, Shein. Foto: Reuters (Edgar Su)

¿Qué trámite exige ARCA?

Si el pedido llega mediante Correo Argentino, el comprador debe:

Ingresar al portal de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal. Acceder a la sección “Envíos Postales Internacionales”. Confirmar que la mercadería fue recibida correctamente.

Este trámite es obligatorio y debe realizarse dentro de los 30 días corridos desde la llegada del paquete. Si no se realiza, ARCA puede bloquear nuevos envíos hasta que se justifique la falta de confirmación.

Este control busca garantizar la trazabilidad de los productos importados y el cumplimiento de las normas aduaneras. Por eso, se recomienda a los usuarios estar atentos al estado de sus pedidos y cumplir con la gestión correspondiente para evitar sanciones o demoras en futuras compras.