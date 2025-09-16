Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Salta, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos, presentando un ambiente frío con una temperatura mínima de 3.4°C. Los vientos serán moderados a lo largo de la mañana, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, y la probabilidad de que se registren precipitaciones es baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, se espera que la nubosidad continúe, con temperaturas que aumentarán hasta un máximo de 21.2°C. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, manteniendo una velocidad media de aproximadamente 8 km/h. La humedad relativa será aproximadamente del 47%, manteniendo las condiciones secas en el ambiente. Es un buen día para actividades al aire libre pero sin descuidar una chaqueta ligera en caso de sentir frío.