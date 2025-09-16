Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025
Hoy en Salta, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos, presentando un ambiente frío con una temperatura mínima de 3.4°C. Los vientos serán moderados a lo largo de la mañana, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, y la probabilidad de que se registren precipitaciones es baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, se espera que la nubosidad continúe, con temperaturas que aumentarán hasta un máximo de 21.2°C. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, manteniendo una velocidad media de aproximadamente 8 km/h. La humedad relativa será aproximadamente del 47%, manteniendo las condiciones secas en el ambiente. Es un buen día para actividades al aire libre pero sin descuidar una chaqueta ligera en caso de sentir frío.