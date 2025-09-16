Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Para quienes comienzan su jornada en San Juan, el clima se presentará mayormente nublado con posibilidad de un leve descenso de las temperaturas en la mañana. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 9.2°C, mientras que la humedad alcanzará niveles en torno al 33%. Será un comienzo de día fresco, ideal para aquellas actividades que requieren moderar el esfuerzo físico.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance la tarde, en San Juan se espera que la nubosidad se mantenga parcial, con temperaturas que ascienden a un máximo de 20.4°C. No hay previsiones de precipitaciones, haciendo que el clima sea favorable para las actividades al aire libre. Los vientos mantendrán una velocidad de alrededor de 17 km/h, asegurando una brisa constante. Hacia la noche, la probabilidad de cambios drásticos en el clima sigue siendo baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Este martes en San Juan, el amanecer se producirá a las 08:29 de la mañana, dándonos un inicio temprano de jornadas con un aire fresco. El atardecer será alrededor de las 18:37, permitiendo disfrutar de una tarde extensa mientras la luz solar decae gradualmente.