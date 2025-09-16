Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Actual
Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de septiembre de 2025, 06:08

Hoy, el clima en Tierra del Fuego será predominantemente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que el índice de humedad será del 96%. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia es del 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo nublado, pero las temperaturas aumentarán ligeramente a un máximo de 2.9°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente debido al frío persistente.