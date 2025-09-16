Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Actual

Hoy, el clima en Tierra del Fuego será predominantemente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que el índice de humedad será del 96%. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia es del 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo nublado, pero las temperaturas aumentarán ligeramente a un máximo de 2.9°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente debido al frío persistente.