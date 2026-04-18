Pastel de papa de casi 9 kilos Foto: Foto generada con IA Canal 26

En una ciudad donde los bodegones compiten por quién ofrece la porción más generosa, Villa Crespo acaba de subir la vara. En el Bodegón de Benito Nazar, un clásico del barrio que apuesta fuerte al plato abundante y a la cocina bien porteña, hay una estrella que deja a cualquiera con la boca abierta antes de llegar a la mesa: un pastel de papa que roza los 9 kilos y se convirtió en uno de los desafíos gastronómicos más comentados de Buenos Aires.

No es una exageración ni una estrategia de marketing vacía. El plato llega humeante, ocupa casi toda la mesa y confirma algo que el bodegón ya venía prometiendo: acá las porciones XXL son en serio.

Un clásico argentino llevado al extremo

El pastel de papa es una de las comidas más queridas por los argentinos. Con su base de carne bien condimentada y su cobertura generosa de puré, suele representar el comfort food por excelencia. Pero en este bodegón eligieron ir un paso más allá.

La versión gigante no está pensada solo para compartir: es un verdadero desafío. La consigna es simple y tentadora: cuanto más aguante tengas, mejor. Porque terminar este pastel no es tarea fácil ni siquiera para los comensales más entrenados.

Bodegón de Villa Crespo Foto: Bodegonmania

La clave está en respetar el sabor clásico, sin perder identidad, pero multiplicando todo: más carne, más papa, más horno y una presentación que impacta desde el primer segundo.

Una bomba gastronómica que no pasa desapercibida

Quienes ya lo probaron coinciden en algo: no es un plato para improvisar. Desde que sale de la cocina, el pastel de papa XXL se lleva todas las miradas del salón. El aroma invade el bodegón y anticipa lo inevitable: nadie en la mesa sale indiferente.

La textura es firme pero cremosa, la carne mantiene su jugosidad y el puré corona el plato con una capa dorada que se quiebra al servir las primeras porciones. Cada corte confirma que no se trata solo de tamaño, sino de una receta trabajada para sostener el volumen sin perder sabor.

Por qué se volvió viral

En tiempos donde la gastronomía también se vive en redes sociales, este pastel de papa gigante encontró su lugar natural. Las fotos, videos y reacciones no tardaron en circular, generando un efecto contagio: todos quieren verlo, probarlo o al menos estar en la mesa cuando llegue.

Pero el éxito va más allá de lo visual. El Bodegón de Benito Nazar construyó una identidad clara: abundancia real, platos pensados para compartir y precios coherentes con la propuesta. El pastel XXL resume esa filosofía en una sola bandeja.

Ideal para grupos y celebraciones

Lejos de ser un plato individual, este pastel está pensado para grupos de amigos, familias grandes o festejos informales. Es el típico pedido que convierte una salida a comer en una experiencia distinta, donde el plato se vuelve protagonista y genera anécdotas.

El mejor pastel de papa Foto: Foto generada con IA Canal 26

Muchos lo eligen para cumpleaños, despedidas o simplemente para juntarse a comer bien sin vueltas. La consigna es clara: hambre, ganas de compartir y tiempo para disfrutar.

Dónde probar el pastel de papa gigante

El desafío tiene lugar en una dirección concreta que ya empieza a sonar fuerte entre los amantes del bodegón:

Bodegón de Benito Nazar

Antezana 340, Villa Crespo

Un barrio que combina tradición, movida gastronómica y público dispuesto a celebrar este tipo de propuestas sin medias tintas.

Un bodegón que apuesta a lo grande

En un contexto donde muchos restaurantes reducen porciones o buscan platos minimalistas, este pastel de papa de casi 9 kilos va a contramano. Y justamente por eso funciona: apela a la nostalgia, al compartir y al placer sin culpa.

No es solo un plato gigante. Es una declaración de principios.