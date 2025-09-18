Peronachos, el nuevo snack con sabor a choripán que es furor: cuánto cuesta en los kioscos argentinos

El producto nacional, perfecto para acompañar una picada entre amigos o familia, viene con un envoltorio que trae la figura de Juan Domingo Perón. Entre sus principales características, se destaca que es una alternativa sin gluten.

Peronachos, el snack argentino con la imagen de Juan Domingo Perón. Foto: Maixanas.

Desde su creación, los clásicos nachos están relacionados a México. Sin embargo, ahora nació una versión con un toque de “argentinidad”: los Peronachos, que se volvieron tendencia en las redes sociales.

El producto nacional, que ya se encuentra disponible en diferentes kioscos del país, se presenta en paquetes de 72 gramos y con sabor a choripán, una comida habitualmente vinculada al peronismo.

Los Peronachos tienen sabor choripán. Foto: Maixanas.

Entre sus principales características, se destaca que es una alternativa sin gluten, crocante y con el distintivo gusto a “chori”. Algunos dicen que tiene gusto a chimichurri y, de hecho, presenta algo de picor.

Los Peronachos son obra de la fábrica 'Maixanas‘, una compañía de alimentos con base en Morón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza por ofrecer todos sus productos sin TACC.

“Porque ser argentino no se explica, ¡se siente! Y ahora también se come: Peronachos sabor choripán. El nacho más argentino de todos“, reza el cómico eslogan elegido por la empresa ‘Maixanas’.

¿Cuánto cuestan los Peronachos?

Uno de los responsables de la popularidad y viralización de los Peronachos es Claudio Páez, un kiosquero que tiene su negocio en el barrio bonaerense de Almagro.

Los Peronachos cuestan entre $1.000 y $1.500. Foto: Maixanas.

Páez lanzó el producto con una increíble promo: dos unidades por $2.000. En Internet, una distribuidora de Lomas de Zamora ofrece la unidad a $1.469.

