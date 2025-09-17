Se viene la Fiesta Regional del Choripán en Buenos Aires, totalmente gratis: cuándo es, cómo llegar y qué habrá en el evento

Organizada por el Ballet Folklórico General Paz, tendrá varios artistas en escena y la mejor parrila local.

Choripán. Foto: NA

El pintoresco pueblo de Ranchos, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el Partido de General Paz, será la sede por sexto año de la Fiesta Regional del Choripán, un evento gratuito que tendrá lugar el 5 de octubre en la Laguna de esa localidad.

La Fiesta es organizada por el Ballet Folklórico General Paz, y la entrada es totalmente gratis, aunque el estacionamiento tiene un precio accesible.

Entre los atractivos del evento, además de los deliciosos choripanes, habrá servicio de cantina, una feria con puestos de artesanos, emprendedores y reventa, y muchos artistas en escena, con la actuación estelar del músico Leandro “Lele” Lovato.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Fiesta del Choripán: programación completa

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”.

Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”.

Ballet “Guardia de los Ranchos”.

Ballet “Villanueva Fútbol Club”.

Ballet “Corazones Criollos”.

Agrupación Folklórica “Arraigo”.

Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”.

Agrupación Folklórica “El Vendaval”.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico “Esencia Sureña”.

Agrupación Folklórica “Los Salamánqueros”.

“Somos Danza Viva”.

Actuación especial:

Ballet “General Paz”.

Ballet Infantil “General Paz”.

Cierre a las 18: Leandro “Lele” Lovato

Cómo llegar a la Fiesta Regional del Choripán

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

