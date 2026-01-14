Choripán. Foto: Instagram @xchorix

El choripán es una de las partes clásicas a la hora de realizar un asado, con sus sabores y sus texturas. Por esto mismo, esta pieza fundamental de la gastronomía de Argentina tiene su propio festival en Argentina: la ChoriFest.

Se trata de una feria que ya es un clásico, que se llevará adelante con entrada libre y gratuita, en el Hipódromo de Palermo. En este contexto, saber cómo llegar es un paso fundamental a la hora de planificar este plan en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar al Chori Fest

El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso:

Colectivos : líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.

Subte : la estación más cercana es Palermo o Ministro Carranza (Línea D), a unos 15 minutos a pie.

Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.

Además de contar con 35 puestos y más de 100 variedades de choripán, el evento ofrecerá una barra de tragos, bodegas boutique y una variada selección de propuestas dulces. La feria gastronómica se realizará el viernes 16 y sábado 17 de enero, de 18 a 1 de la madrugada, con entrada libre y gratuita.

El ingreso es por avenida Libertador y Dorrego. Quienes se acerquen se encontrarán con food trucks que ofrecerán una gran variedad de choripanes, desde los tradicionales hasta los de autor, y cocineros y parrilleros que sorprenderán al público con sabrosas creaciones, clásicas o audaces, para todos los gustos.

Chorifest en Buenos Aires. Video: Instagram @aloha_papas

¿Qué se puede comer?

Además del amplio abanico de choripanes, el Chori Fest contará con una oferta gastronómica que incluye otros platos típicos argentinos, como mollejas, vacío, tiras de asado, bondiolas, lomitos y costillares.

También habrá empanadas, vinos de bodegas seleccionadas, cervezas artesanales y postres para quienes quieran cerrar la jornada con algo dulce. En línea con las tendencias actuales, se incluirán opciones veganas y sin TACC, garantizando que todos puedan disfrutar de esta experiencia.

Se viene la Chorifest 2026 con entrada gratis.

Puestos que estuvieron en la edición 2025

Aunque todavía no se dio a conocer las marcas que participarán de la edición 2026, la ChoriFest 2025 contó la participación de 31 propuestas gastronómicas de primer nivel, cada una con una visión única sobre el choripán y los sabores tradicionales argentinos. Entre los destacados se encuentran: