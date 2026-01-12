Se viene la Chorifest 2026 con entrada gratis. Foto: Instagram @choripaneriaalpaso

Sin dudas, el choripán es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y protagonista de festivales en todo el país. Para alegría de muchos, este fin de semana llega una nueva edición de la ChoriFest, la tradicional feria gastronómica que celebra al ícono parrillero y se realizará en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita.

Además de contar con 35 puestos y más de 100 variedades de choripán, el evento ofrecerá una barra de tragos, bodegas boutique y una variada selección de propuestas dulces. La feria gastronómica se realizará el viernes 16 y sábado 17 de enero, de 18 a 1 de la madrugada, con entrada libre y gratuita.

El ingreso es por avenida Libertador y Dorrego. Quienes se acerquen se encontrarán con food trucks que ofrecerán una gran variedad de choripanes, desde los tradicionales hasta los de autor, y cocineros y parrilleros que sorprenderán al público con sabrosas creaciones, clásicas o audaces, para todos los gustos.

Chorifest en Buenos Aires. Video: Instagram @aloha_papas

¿Qué se puede comer?

Además del amplio abanico de choripanes, el Chori Fest contará con una oferta gastronómica que incluye otros platos típicos argentinos, como mollejas, vacío, tiras de asado, bondiolas, lomitos y costillares.

También habrá empanadas, vinos de bodegas seleccionadas, cervezas artesanales y postres para quienes quieran cerrar la jornada con algo dulce. En línea con las tendencias actuales, se incluirán opciones veganas y sin TACC, garantizando que todos puedan disfrutar de esta experiencia.

Puestos que estuvieron en la edición 2025

Aunque todavía no se dio a conocer las marcas que participarán de la edición 2026, la ChoriFest 2025 contó la participación de 31 propuestas gastronómicas de primer nivel, cada una con una visión única sobre el choripán y los sabores tradicionales argentinos. Entre los destacados se encuentran:

El Reino del Choripán

Patrón Charcuterie

Todo Brasas

Club Asador

Asado Campero

Lo de Gauna

Sabores Argentos

Distrito Chori

Fierro

Pancho Masjuan

Flama

Delta Búfalo

Viejo Patrón

La Magia del Flaco

Food Truck Argentina

Jordanas

Shappa

Tres Fuegos

Veggie Green

Cremolatti

Rabieta

Aloha

Two Churros

Pop Tails

Guapaletas

Isla Negra

Bodega Valle del Indio

Cinzano

Taproom

Cabaña Los Hermanos

Cómo llegar al Chori Fest

El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso: