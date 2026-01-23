Ahumados, gourmet o a la parrilla:

El choripán más largo de CABA Foto: Instagram @elreinodelchoripan

Este 23 de enero se celebra el Día Mundial del Chorizo. El origen de la efeméride tiene raíces reales y una anécdota histórica que cruzó el océano. La celebración combina esta tradición europea con el furor local del reciente Chorifest.

¿Por qué se celebra el 23 de enero?

La elección de la fecha no es azarosa y, según la tradición más extendida, se debe a un “flechazo gastronómico” de la realeza:

El Rey y el bocadillo: La historia nos lleva al reinado de Alfonso XII en España. Se cuenta que, durante una visita a la localidad de Puertollano (Ciudad Real), el monarca probó un bocadillo de chorizo —el antecesor directo de nuestro choripán—.

La tradición: El Rey quedó tan maravillado con el sabor que instauró la costumbre de comerlo. Desde entonces, los habitantes comenzaron a salir cada 23 de enero al campo para disfrutar de este manjar en una celebración colectiva.

El legado: Lo que comenzó como una costumbre local similar al “Lunes de Aguas” salmantino, evolucionó hasta convertirse en un homenaje global a uno de los embutidos más versátiles del mundo.

Chorizo. Foto: Unsplash.

Precios y Dónde Conseguirlos

La lista curada con los mejores puestos, direcciones y precios actualizados en Buenos Aires.

¿Cuánto sale hoy?

Empanadas de chorizo: Desde $3.500.

Choripanes Clásicos: Desde $8.000 a $9.000.

Gourmet y Ahumados: Entre $10.000 y $12.000.

Ediciones Limitadas: El “Chori XXL” de 70 cm cotiza a $30.000.

Locales y Puestos Fijos

Lo de Pedro

El plato: Choripán en pan brioche con cebolla caramelizada ($9.000).

Dirección: Pedro Goyena 274, Caballito.

La Esquina del Anti Gourmet

El plato: Chorizo de puro cerdo con grasa de panceta ($8.000).

Dirección: Soler 5901, Palermo.

Club Asador

El plato: Chori deluxe de puro cerdo con provoleta ($11.000).

Dirección: Paseo de la Costa de Vicente López (Laprida y el Río).

El Reino del Choripán

El plato: Chori XXL de 70 cm ($30.000).

Dirección: Feria de Mataderos.

Santo Bajón

El plato: Chori ahumado con salsa Mac & Cheese ($11.000).

Zona: Monte Chingolo, Wilde.

Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal. Foto: Instagram/fiesta_nacional_del_chorizo

Food Trucks

Ahumados:

No Es Soberbia: Con provolone o roquefort ($11.000).

Gourmet:

Flama Cocina Nómade: Con rúcula y sriracha ($9.000).

Jordana Street Food: Napolitano con pesto ($10.000).Shappa: Francés con ciruelas y nueces ($8.000).

Clásicos:

Tres Fuegos: A la pomarola ($8.000).

Lo de Gauna: Puro cerdo con criolla ($8.000).

Veggie Green Burger: Chorivegan ($8.000).

Chorizo. Foto: Unsplash.

Fiesta del Chorizo Artesanal 2026

En el corazón del norte de Santa Fe se encuentra Ataliva, un pequeño pueblito que logró destacarse no solo por su tranquilidad, naturaleza y paisajes rurales, sino también por su gran fiesta gastronómica dedicada al chorizo artesanal.

Con calles serenas, tradiciones vivas y una calidez que hace sentir al visitante como en casa, este pueblito se convirtió en una joya escondida para los amantes del turismo auténtico y las fiestas regionales.

Este año, la tradicional Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal se llevará a cabo este sábado 24 de enero y las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000.