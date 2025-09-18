Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

En San Juan, el clima para la mañana de este jueves se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre unos frescos 9.2°C como mínimo y un máximo de 20.4°C hacia el mediodía. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descarta un viento leve soplando desde el sur, con una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán similares, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas caerán gradualmente, con una humedad que alcanzará un máximo de 61%. Esperamos que no haya precipitaciones significativas, pero la presencia de vientos continuos podría generar un enfriamiento adicional, así que es recomendable llevar una prenda de abrigo adicional para la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se sugiere a los residentes y visitantes que llevan abrigo liviano durante el día y más pesado para la noche. Es importante estar preparado para cambios inesperados en la temperatura debido al viento del sur, que podrá intensificarse.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

Observaciones astronómicas destacan que el sol salió a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Estos detalles son cruciales para quienes planifiquen actividades al aire libre y desean optimizar el uso de la luz natural.