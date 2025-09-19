Tormentas en Buenos Aires: hasta qué hora sigue la lluvia y qué dice el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se darán más lluvias antes de que termine el día.

Lluvias. Foto: NA.

El viernes 19 de septiembre está marcado por las lluvias que comenzaron en las primeras horas de la mañana, y golpearon con fuerza a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico acercó importantes detalles acerca de este fenómeno, como el momento en que culminarán las tormentas.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, las lluvias seguirán por algunas horas, para tener un descanso que no será por mucho tiempo.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Hasta qué hora sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, se indicó que se mantienen las tormentas aisladas sobre la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde. Sin embargo, con la llegada de la noche se detendrá el agua: el cielo pasará a estar mayormente nublado. Las precipitaciones tienen una probabilidad del 70%, por lo que habrá que mantener el paraguas a mano.

Más lluvias y alertas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Al igual que en la noche del viernes, este sábado 20 tendrá un cielo mayormente nublado por la madrugada, aunque luego el clima volverá a desmejorar.

Durante la mañana se darán tormentas aisladas, aunque desde la tarde se esperan las peores condiciones del fin de semana. Hasta que finalice el sábado, se darán tormentas fuertes, con probabilidades del 100%.

Como si fuera poco, este sábado 20 se registrarán importantes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, algo que puede generar aún más complicaciones a nivel climático.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Buenos Aires, con CABA incluida.

La advertencia de la entidad indica que “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Más lluvias y alertas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Incluso no se descarta la posibilidad de que caiga granizo en la Ciudad de Buenos Aires: “Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, finaliza el texto acerca de la alerta que se mantiene vigente desde la tarde hasta la noche del sábado 19.