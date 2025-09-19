Tormentas y vuelos demorados: complicaciones para volar en Aeroparque y Ezeiza

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que podrían darse modificaciones de horarios, como pasó en distintos motivos del día.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Las tormentas que golpean a distintos puntos de Buenos Aires también afectan el normal cronograma de vuelos. Desde Aerolíneas Argentinas, advirtieron durante la mañana que podrían darse complicaciones, así como demoras para los despegues.

A través de sus redes sociales, la aerolínea de bandera escribió: “Debido a las condiciones meteorológicas, tu vuelo podría cambiar de horario”. Además, pidió a los viajantes que estén atentos a sus correos electrónicos, ya que allí se comunicará cualquier modificación.

ℹ️Información importante: vuelos viernes 19 de septiembre. pic.twitter.com/XQzsH0sqek — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) September 19, 2025

De todos modos, hasta la tarde del viernes 19 de septiembre no había cancelaciones en rutas aéreas en Ezeiza y producto de las lluvias que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sin embargo, en Aeroparque el vuelo AR1812 con destino a Puerto Madryn y horario de salida 15:25 fue cancelado.

Demoras en aeropuertos. Foto: NA

Cabe mencionar que casi todos los vuelos programados fueron demorados y salieron después de lo pactado inicialmente.

Aerolíneas Argentinas mantiene en horario todos los servicios que están planificados para las últimas horas del día, así como también la madrugada del sábado 20.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Buenos Aires, con CABA incluida, para el sábado 20.

La advertencia de la entidad indica que “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Más lluvias y alertas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Incluso no se descarta la posibilidad de que caiga granizo en la Ciudad de Buenos Aires: “Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, finaliza el texto acerca de la alerta que se mantiene vigente desde la tarde hasta la noche del sábado 19.