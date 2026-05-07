Sacar pasajes de avión. Foto: Magnific

Planificar viajes con tiempo no solo baja costos: también abre oportunidades únicas. Y la Semana Santa 2027 aparece como una de las más atractivas para quienes saben aprovechar el calendario y visitar distintos rincones de la Argentina (o por qué no del mundo) con un precio adaptado a la actualidad.

Varias aerolíneas pusieron a la venta los pasajes para vuelos ida y vuelta para esas fechas y la combinación es ideal para armar hasta 9 días de vacaciones, usando pocas jornadas laborales y disfrutando de un cambio total de paisaje.

Un calendario que juega a favor del viajero

La clave está en cómo cae Semana Santa en 2027. Si se sale el viernes 19 de marzo por la noche, el esquema permite estirar el descanso de forma sorprendente: con solo pedir el lunes 22 y martes 23, se accede a 9 días completos de vacaciones, siendo una alternativa ideal para quienes puedan sumar trabajo remoto.

Calendario marzo 2027. Foto: Captura

Además, incluso trabajando Jueves Santo, pidiendo apenas 3 días, el descanso sigue siendo largo, un escenario que no se repite todos los años y que explica por qué muchos viajeros ya están mirando esas fechas.

Vuelos ya disponibles: por qué conviene sacar pasajes con anticipación y cómo ahorrar

Otro punto clave es que los vuelos ida y vuelta ya pueden conseguirse. Cabe señalar que buscar boletos de avión con anticipación no obliga a comprar, pero sí permite comparar precios, detectar buenas combinaciones, jugar con escalas y horarios y tener margen para decidir con calma.

Para muchos viajeros frecuentes, mirar con un año o más de anticipación es parte de la estrategia para viajar mejor. Si bien no es para todos, sí está enfocado en aquellos que pueden aprovecharlo

Este tipo de oportunidades no se adapta a todos los trabajos ni rutinas. Pero para quienes tienen algo de flexibilidad, Semana Santa 2027 aparece como una de las mejores ventanas del calendario para planear un viaje largo, optimizando días y presupuesto.

Sacar un pasaje de avión con anticipación es clave para ahorrar. Foto: Freepik

Sacar un pasaje de avión con anticipación suele ayudar a ahorrar por una combinación de factores comerciales, operativos y de comportamiento del mercado. En simple: no es magia, es cómo las aerolíneas venden sus lugares: los pasajes funcionan por “cupos de precio”, cada vuelo tiene una cantidad limitada de asientos vendidos a precios bajos y, cuando esos se agotan, el sistema pasa automáticamente a tarifas más altas.

De esta manera, comprar temprano aumenta las chances de entrar en esos cupos más baratos, antes de que suban. Es que a menor urgencia, menor precio.

Además, tener el pasaje “en radar” con tiempo te deja monitorear precios, aprovechar promociones puntuales, usar millas o canjes cuando aparecen y/o cambiar fechas si ves algo mejor.

Viajar más días sin pedir más vacaciones

Este tipo de combinaciones son cada vez más buscadas por quienes priorizan experiencias largas, sin necesidad de gastar días valiosos del cupo anual. La lógica es simple: menos trámites, menos estrés y más tiempo real de descanso, algo especialmente valorado para viajes largos o destinos con mucha naturaleza.

Aunque no todos pueden aprovechar este tipo de esquemas, quienes sí pueden hacerlo encuentran una ventaja clara: más tiempo para desconectar, recorrer sin apuro y disfrutar destinos que necesitan días reales para ser vividos.

En ese sentido, este es el tipo de viaje que permite explorar más allá de lo turístico, bajar el ritmo imparable de la rutina, aprovechar mejor cada traslado y volver con la sensación de haber viajado “en serio”.

Destinos ideales en Argentina para aprovechar Semana Santa 2027

Bariloche y la Ruta de los Siete Lagos

Otoño temprano, menos gente y colores espectaculares. Ideal para combinar naturaleza, gastronomía y escapadas lacustres.

Ruta de Los Siete Lagos. Foto: NA

El Calafate + El Chaltén

Glaciares, trekking y paisajes únicos. Nueve días permiten recorrer ambos destinos sin apuro y con tiempo para caminatas largas.

Iguazú (lado argentino y brasileño)

Clima aún agradable y cataratas en su máximo esplendor. Perfecto para un viaje relajado con impacto visual asegurado.

Salta y Jujuy

Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Salinas Grandes y valles. Un recorrido ideal para quienes buscan paisajes distintos y cultura.

Mendoza

Vendimia tardía, bodegas, cordillera y gastronomía. Excelente opción para combinar descanso y experiencias gourmet.

Ushuaia

Menos turismo que en verano, precios más moderados y paisajes otoñales únicos. Ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Puerto Madryn y Península Valdés

Aunque no es temporada alta de ballenas, es un gran momento para recorrer la zona con mayor calma y excelentes paisajes costeros.

Córdoba (Traslasierra o Punilla)

Ideal para viaje en auto, descanso serrano y escapadas cortas bien combinadas en un viaje más largo.