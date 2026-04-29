Irán suspende todos sus vuelos por temor a represalias de Israel. Foto: Iran Traveling Center.

Las conexiones aéreas entre Irán y Rusia se restablecieron este martes 28 de abril tras una suspensión de 60 días motivada por la escalada de tensiones en Medio Oriente. La noticia fue confirmada por IRNA, el organismo oficial de noticias de la República Islámica.

La normalización del servicio tuvo lugar apenas 24 horas después del encuentro diplomático entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, donde se analizaron pormenores del conflicto bélico regional. En este marco, la compañía Mahan Air completó el trayecto inicial desde Teherán con retorno inmediato y ratificó que operará una frecuencia de tres vuelos semanales para cubrir la ruta entre ambas capitales.

Ucrania atacó con drones una refinería de Rusia: imágenes impactantes del incendio que dejó víctimas fatales

En la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania que data de febrero de 2022, un nuevo ataque con drones ucranianos causó un gran incendio en una refinería de petróleo ruso en la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar. Este ataque representó el tercero en las últimas dos semanas en la región del Mar Negro, en las cercanías de la península de Crimea, uno de los focos del conflicto ruso-ucraniano.

Video: Reuters

El Ejército ucraniano confirmó el ataque y su autoría, que se pliega a una serie de ofensivas intensificadas y pensadas para desestabilizar la industria petrolera de Rusia, con el fin de recortar los ingresos que le permiten al Kremlin financiar la guerra en Ucrania. Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales mostraban grandes columnas de humo negro saliendo de la refinería en cuestión. Por tanto, las autoridades locales instaron a la población a no salir de sus hogares y a mantener las ventanas cerradas de sus casas y autos.