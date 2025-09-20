La Armada participa del ejercicio naval UNITAS LXVI en Estados Unidos: el despliegue del destructor ARA “La Argentina”

El destructor ARA “La Argentina” inició la Etapa Operativa del ejercicio multinacional UNITAS LXVI desde Mayport, Estados Unidos, junto a unidades navales de América, Europa y Asia.

El destructor ARA “La Argentina” de la Armada Argentina. Foto: X/@Armada_Arg

En el marco del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI, el destructor ARA “La Argentina”, perteneciente a la Armada Argentina, zarpó el pasado 19 de septiembre desde Mayport, Estados Unidos, dando inicio a la Etapa Operativa de uno de los entrenamientos navales más importantes y antiguos del mundo. La unidad argentina se unió a buques de superficie de otras armadas de América, Europa y Asia, en un despliegue conjunto que contempla maniobras navales, operativos combinados y ejercitaciones en diversas disciplinas militares.

El destructor ARA “La Argentina”. Video: X/@Armada_Arg

El despliegue internacional del ARA “La Argentina” comenzó el 18 de agosto, cuando partió desde la Base Naval Puerto Belgrano tras un período de alistamiento técnico y preparación operativa. Esta participación marca un hito para la Armada Argentina, ya que se trata de la primera vez desde 2003 que una unidad nacional interviene en el ejercicio UNITAS en aguas norteamericanas.

El detalle de la travesía del ARA “La Argentina”

Durante la travesía hacia los Estados Unidos, el buque realizó una escala estratégica en el puerto de Natal, en el norte de Brasil, donde completó tareas de reabastecimiento logístico: combustible, víveres y agua. Este paso permitió afianzar las condiciones para continuar con la misión internacional.

El destructor ARA “La Argentina” de la Armada Argentina. Foto: X/@Armada_Arg

En la primera fase de navegación, los 229 tripulantes realizaron un intenso adiestramiento en el mar, incluyendo prácticas de roles de combate, abandono del buque, control de averías, lucha contra incendios, operaciones con helicópteros y ejercicios de Visita, Registro y Captura (VRC). Todas estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la preparación y seguridad operativa del personal a bordo.

El 11 de septiembre, el ARA “La Argentina” arribó al puerto de Mayport, sede de la base naval estadounidense en el estado de Florida. Allí dio comienzo la participación formal en el ejercicio UNITAS, que se extenderá hasta el 6 de octubre, con la intervención de fuerzas de múltiples países y la ejecución de operaciones navales, terrestres, aéreas y cibernéticas de carácter combinado.

En paralelo, el contingente de la Infantería de Marina Argentina se sumó a las ejercitaciones en tierra que se están desarrollando en la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune, como parte de las actividades de integración y entrenamiento conjunto con fuerzas especiales y unidades de ciberdefensa internacionales.

El ARA “La Argentina” -un destructor clase MEKO 360- pertenece a la División de Destructores de la Flota de Mar, y navega bajo el comando del Capitán de Fragata Juan Cruz Granja. A bordo se encuentran también Infantes de Marina, aviadores navales, personal de Fuerzas Especiales y un helicóptero AS-555 Fennec, que amplían las capacidades de interoperabilidad del buque en el marco del ejercicio.

El destructor ARA “La Argentina” de la Armada Argentina. Foto: X/@Armada_Arg

Sobre la importancia de esta participación, el Comandante del Grupo de Tarea de la Armada Argentina, Capitán de Navío Daniel Eduardo Giudici, expresó: “Esta actividad no solo fortalece nuestra capacidad operativa e interoperabilidad, sino que también reafirma los lazos de confianza, cooperación y camaradería entre los efectivos de las distintas fuerzas participantes”.

La presencia argentina en UNITAS LXVI representa un paso clave en su integración regional e internacional, con el foco puesto en la capacitación, la cooperación militar y el fortalecimiento del rol estratégico de la Armada en escenarios conjuntos.