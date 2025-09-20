Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Tiempo Buenos Aires
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:01

Condiciones climáticas en Buenos Aires esta mañana

En la mañana de hoy en Buenos Aires, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 5.6°C. La humedad alcanzará el 92%, generando una sensación térmica agradable para aquellos que inicien sus actividades temprano. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que sugiere condiciones estables durante el inicio del día. No se contempla la presencia de precipitaciones que afecten el desarrollo normal de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo mayormente estables, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C y el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. La velocidad media de los vientos se mantendrá alrededor de los 10 km/h. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, siempre es recomendable tener un abrigo a mano debido al leve descenso de la temperatura hacia la noche.