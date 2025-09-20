Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Tiempo Buenos Aires

Condiciones climáticas en Buenos Aires esta mañana

En la mañana de hoy en Buenos Aires, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 5.6°C. La humedad alcanzará el 92%, generando una sensación térmica agradable para aquellos que inicien sus actividades temprano. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que sugiere condiciones estables durante el inicio del día. No se contempla la presencia de precipitaciones que afecten el desarrollo normal de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo mayormente estables, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C y el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. La velocidad media de los vientos se mantendrá alrededor de los 10 km/h. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, siempre es recomendable tener un abrigo a mano debido al leve descenso de la temperatura hacia la noche.