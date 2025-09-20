Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Actual

Clima matutino en Misiones

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la provincia de Misiones se despertará con un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una ligera sensación de frescura. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, mientras que la humedad podría alcanzar un 51% por la mañana. A lo largo de las primeras horas del día, los vientos soplarán de forma ligera con una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

A medida que avanza la tarde y se aproxima la noche, las temperaturas máximas del día ascenderán hasta los 18.2°C. Aunque las posibilidades de lluvia son escasas, las condiciones nubosas persistirán. La humedad se mantendrá alrededor del 51%, proporcionando una atmósfera agradablemente fresca. Además, los vientos podrían intensificarse levemente hasta alcanzar velocidades de 8 km/h. En resumen, se espera un día mayormente tranquilo en términos de clima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Con temperaturas que oscilan entre los 6.8°C y 18.2°C, es recomendable vestirse en capas para ajustarse al clima cambiante del día. Mantenerse hidratado y tratar de aprovechar los momentos de sol para actividades al aire libre puede hacer del día una experiencia más placentera.