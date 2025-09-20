Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Actual
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:05

Clima matutino en Misiones

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la provincia de Misiones se despertará con un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una ligera sensación de frescura. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, mientras que la humedad podría alcanzar un 51% por la mañana. A lo largo de las primeras horas del día, los vientos soplarán de forma ligera con una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

A medida que avanza la tarde y se aproxima la noche, las temperaturas máximas del día ascenderán hasta los 18.2°C. Aunque las posibilidades de lluvia son escasas, las condiciones nubosas persistirán. La humedad se mantendrá alrededor del 51%, proporcionando una atmósfera agradablemente fresca. Además, los vientos podrían intensificarse levemente hasta alcanzar velocidades de 8 km/h. En resumen, se espera un día mayormente tranquilo en términos de clima.

También podría interesarte

Tormentas y vuelos demorados: complicaciones para volar en Aeroparque y Ezeiza

Tormentas y vuelos demorados: complicaciones para volar en Aeroparque y Ezeiza

Más de 30 sucursales cerradas: se fue del país una de las cadenas tecnológicas más prestigiosas del mundo

Más de 30 sucursales cerradas: se fue del país una de las cadenas tecnológicas más prestigiosas del mundo

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Con temperaturas que oscilan entre los 6.8°C y 18.2°C, es recomendable vestirse en capas para ajustarse al clima cambiante del día. Mantenerse hidratado y tratar de aprovechar los momentos de sol para actividades al aire libre puede hacer del día una experiencia más placentera.