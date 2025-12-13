Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental que acredita la existencia de una discapacidad y permite acceder a una amplia gama de derechos, beneficios y servicios establecidos por la ley. En los últimos años, el proceso para solicitarlo se volvió más ágil gracias a la posibilidad de iniciar el trámite de manera digital, lo que simplifica los pasos y reduce tiempos de espera para las personas que lo necesitan.

Contar con este certificado facilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares, exenciones impositivas, programas de empleo y educación inclusiva, entre otros. Es por eso que resulta fundamental conocer cómo realizar el trámite correctamente y de forma sencilla.

¿Cómo solicitar un Certificado Único de Discapacidad por primera vez?

Para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez, tendrás que seguir y respetar los siguientes pasos:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

En caso positivo, se deberán aportar los documentos o estudios que avalan que la persona solicitante padece alguna enfermedad o discapacidad contemplada dentro del CUD. Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran:

Fotocopia de DNI.

Fotocopia de CUIL.

Fotocopia de estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometrías y diferentes estudios dependiendo del diagnóstico. (Solo serán válidos aquellos estudios de hasta 12 meses de antigüedad)

Certificado médico original con diagnóstico del MÉDICO TRATANTE. (diagnóstico, tratamiento, medicación, rehabilitación, equipamiento necesario).

Planillas complementarias (dependiendo del diagnóstico).

Fotocopia de partida de nacimiento (si es menor de 16 años).

Fotocopia de DNI de madre o padre (si es menor de 16 años).

En caso de renovación, también se requiere el certificado vencido o pronto a vencer.

Si la persona se encuentra hospitalizada o en alguna residencia se solicita que se especifique en el certificado y aparte en certificado de supervivencia, con fecha de 1 ó 2 días antes del turno.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) especificó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole:

Intelectual.

Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico y/o digestivo/hepático, entre otros.

También el CUD reconoce lo siguiente: