Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:06

Clima en Santa Cruz esta mañana

Hoy por la mañana, en Santa Cruz, se prevé un clima parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y los 7.3°C. La humedad será alta, con un nivel del 80%. Los vientos se mantendrán a una velocidad regular de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Santa Cruz seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas continuarán frescas, con valores cercanos a los mencionados anteriormente. Se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios de temperatura y mantener un abrigo a mano.

Este tipo de clima ofrece la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre mientras se toman las medidas pertinentes para no pasar frío.