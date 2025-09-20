Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Diario

Clima en Santa Cruz esta mañana

Hoy por la mañana, en Santa Cruz, se prevé un clima parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y los 7.3°C. La humedad será alta, con un nivel del 80%. Los vientos se mantendrán a una velocidad regular de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Santa Cruz seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas continuarán frescas, con valores cercanos a los mencionados anteriormente. Se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios de temperatura y mantener un abrigo a mano.

Este tipo de clima ofrece la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre mientras se toman las medidas pertinentes para no pasar frío.