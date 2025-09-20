Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles confortables. Los vientos se presentarán con una intensidad moderada, alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h, ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas suben a 18.5°C, siendo una jornada propicia para actividades al aire libre. El viento seguirá soplando, aunque sin superar los 21 km/h, lo que brindará una sensación agradable. La probabilidad de precipitaciones es casi nula, así que los paraguas probablemente no sean necesarios. Recuerda protegerte del sol y mantenerte hidratado durante el día.