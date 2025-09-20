Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:07

Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles confortables. Los vientos se presentarán con una intensidad moderada, alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h, ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas suben a 18.5°C, siendo una jornada propicia para actividades al aire libre. El viento seguirá soplando, aunque sin superar los 21 km/h, lo que brindará una sensación agradable. La probabilidad de precipitaciones es casi nula, así que los paraguas probablemente no sean necesarios. Recuerda protegerte del sol y mantenerte hidratado durante el día.