Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025
Condiciones Climáticas para la Mañana
En la mañana de hoy, Santiago Del Estero experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán un mínimo de 9.5°C, con un máximo en torno a 22°C. Aunque no hay probabilidades de precipitaciones, la humedad relativa alcanzará hasta un 63%. Los vientos pueden tener ráfagas de hasta 26 km/h, soplando desde el suroeste. Este entorno será perfecto para planificar actividades al aire libre, siempre tomando precauciones contra el viento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Hacia la tarde y la noche, el tiempo en Santiago Del Estero se mantendrá mayormente estable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se sostendrán dentro del mismo rango, sin cambios drásticos en los niveles de humedad. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, con un promedio de 16 km/h, creando un ambiente más tranquilo y estable en comparación a la mañana. No obstante, se recomienda abrigarse adecuadamente en la noche, ya que puede sentirse más fresco.