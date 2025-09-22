Tren San Martín con demoras: problemas técnicos complican a los pasajeros este lunes 22 de septiembre

Los usuarios de la línea San Martín iniciaron la semana con demoras en el servicio, mientras que el Sarmiento también presentó cancelaciones y arrastra las consecuencias de accidentes ocurridos días atrás. Los detalles.

Tren San Martín.

La mañana de este lunes 22 de septiembre comenzó con complicaciones para miles de pasajeros del Tren San Martín, que se encontraron con demoras en las formaciones debido a fallas técnicas. Desde las ocho de la mañana, el servicio mostró irregularidades que afectaron a la rutina de los usuarios.

Desde Trenes Argentinos confirmaron la situación y señalaron: “El servicio circula con demoras por problemas técnicos”. No se trata de un hecho aislado, ya que la semana pasada la línea funcionó bajo condiciones similares durante cuatro días consecutivos, lo que generó malestar entre los usuarios que dependen del tren para trasladarse diariamente.

Tren San Martín, trenes. Foto: Trenes Argentinos.

El Tren San Martín va desde la Estación Retiro hasta las estaciones de Pilar y Doctor Cabred, incluyendo paradas en puntos clave como Palermo, Chacarita, Villa del Parque, Devoto, Santos Lugares, Caseros, y José C. Paz.

Sin embargo, la problemática no se limita al San Martín. El Tren Sarmiento también registró inconvenientes en su servicio. Según informaron, el tren que debía partir a las 7.38 horas desde Luján con destino a Moreno fue cancelado por cuestiones técnicas. La empresa pidió disculpas a los pasajeros afectados y remarcó que se trabaja para normalizar el servicio.

Los problemas técnicos se suman a los incidentes ocurridos el pasado viernes 19 de septiembre. Ese día, alrededor de las 18 horas, la línea Sarmiento sufrió demoras y cancelaciones tras la colisión con una persona en el paso a nivel Pueyrredón, en la localidad de Morón. El servicio logró reanudarse a las 20.20, pero volvió a interrumpirse más tarde, hacia las 22, por un hecho similar en Ituzaingó.

Los usuarios de ambas líneas expresaron su malestar en redes sociales por la recurrencia de demoras y cancelaciones que, además de complicar la movilidad diaria, evidencian la necesidad de mayores inversiones en infraestructura y mantenimiento. Mientras tanto, Trenes Argentinos continúa trabajando para resolver las fallas técnicas y garantizar la normalidad en el servicio.

Tren línea Sarmiento. Foto: trensarmiento.com.ar.

Viajar, cada vez más caro: así quedarán las tarifas de subtes y colectivos en CABA y Provincia desde el 1° de octubre

A partir del 1° de octubre de 2025, los pasajeros que viajen en subte, Premetro y colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas.

La suba responde al esquema de actualización automática que combina la inflación mensual, que en agosto fue del 1,9% según el INDEC, con un adicional del 2%.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

Las 31 líneas de colectivos porteñas, administradas por el Gobierno de la Ciudad, registrarán un aumento del 3,9%. El boleto mínimo quedará en $546,64 y variará en función de la distancia:

Hasta 3 km: $546,64.

De 3 a 6 km: $608,97.

De 6 a 12 km: $655,88.

De 12 a 27 km: $702,85.

Entre las líneas alcanzadas por este cuadro tarifario se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

Subte y Premetro

En el caso del subte, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la tarifa subirá también un 3,9%. Los valores dependerán de la cantidad de viajes realizados y de si la tarjeta SUBE está registrada:

Hasta 20 viajes: $1.112,77 con SUBE registrada / $1.769,22 sin registrar

De 21 a 30 viajes: $890,21 con SUBE registrada / $1.415,37 sin registrar

De 31 a 40 viajes: $778,94 con SUBE registrada / $1.238,54 sin registrar

Más de 41 viajes: $667,66 con SUBE registrada / $1.061,58 sin registrar

El Premetro también acompañará la suba, pasando a costar $389,46 con SUBE registrada y $619,26 sin registrar. Este esquema de descuentos busca incentivar la registración de la tarjeta y, en lo que va del 2025, ya acumula un aumento cercano al 45%.

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires y líneas nacionales con tarifas congeladas

Los colectivos bajo jurisdicción provincial también tendrán una actualización del 3,9%. En octubre, el boleto mínimo será de $549,89 con SUBE registrada y $874,31 sin registrar. Para recorridos más extensos, las tarifas escalarán hasta los $706,98 y $1.198,68 respectivamente.

Colectivo. Foto: Unsplash.

En contraste, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que atraviesan el Área Metropolitana mantendrán sus precios sin cambios. Tras el aumento del 7% aplicado en julio, el boleto mínimo seguirá en $451,01 durante septiembre. Entre estas líneas figuran algunas de las más utilizadas, como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.