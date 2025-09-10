Más opciones para abonar: los 15 nuevos colectivos que permiten pagos con tarjetas y QR en el AMBA

Las autoridades del Ministerio de Economía y Transporte comunicaron que se agranda el sistema que ofrece variedad en los métodos de pago.

Una línea de colectivos modificó su recorrido. Foto: NA/Daniel Vides.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ofrece cada vez más alternativas para pagar el boleto. En las últimas horas, se agregaron nuevas líneas de colectivos al sistema que permite abonar con distintos medios de pago, para brindar más facilidades a los usuarios.

Este martes 9 de septiembre se sumaron 15 líneas de colectivo al pago con tarjetas de débito, crédito y QR, según mencionaron desde el Ministerio de Economía y Transporte. Este sistema, además de sumar opciones, ofrece la chance de ahorrar con las distintas promociones bancarias.

Colectivo. Foto Unsplash

Las líneas nacionales que se suman son 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193, además de las provinciales 249 y 410.

Más allá de la SUBE física, en estos colectivos ahora se pueden utilizar tarjetas de débito, crédito, prepagas sin contacto Visa y Mastercard, además de celular y relojes que cuenten con la tecnología NFC. El código QR también es muy empleado por aquellos pasajeros que buscan una alternativa para abonar.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago

De todos modos, las autoridades aclararon que “el valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas”.

Cabe recordar que hay algunos beneficios que siguen vinculados de manera exclusiva a la tarjeta SUBE, como ocurre con la tarifa social. Este descuento en el viaje solo se mantiene vigente para los que paguen con el plástico que era exclusivo hasta hace pocos meses. Lo mismo ocurre con los descuentos por cantidad de viajes en un lapso corto de tiempo, donde los boletos empiezan a valer menos en base a la cantidad de medios que se utilicen.

“La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros”, expresaron.

Subte y colectivo gratis en AMBA durante septiembre 2025

Método contactless, pago contactless, boleto, subte, colectivo. Foto: buenosaires.gob.ar

Tras el aumento del boleto de los colectivos y subtes desde el pasado 1 de agosto, Visa lanzó una promoción del 100% de reintegro, con un tope de $10.000, para los usuarios que utilicen su celular como forma de pago mediante el método contactless. Este beneficio tiene el objetivo de cuidar el bolsillo de la gente ante el incremento de precios.

El reintegro del total del boleto del viaje es en conjunto con bancos y billeteras virtuales para viajes en colectivo y subte en el AMBA, y estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

Cómo obtener el beneficio

Para obtener el reintegro del 100% del boleto del colectivo y subte se debe pagar con una tarjeta de crédito o débito emitida en la Argentina y debe ser mediante la tecnología NFC.

Para que esta forma de pago funcione, la tarjeta deberá estar cargada en el celular en una aplicación de una billetera virtual, como por ejemplo MODO, Apple Pay, Google Pay o la del propio banco. El tope es de $10.000 por cada tarjeta Visa.

Los bancos adheridos a la promoción

Las tarjetas Visa que están habilitadas son las siguientes: