Tras varias horas de demoras y cancelaciones, el Tren Sarmiento normalizó su servicio

La situación obligó a los usuarios a buscar medios alternativos para llegar a sus destinos, lo que generó un fuerte malestar en plena hora pico. Los detalles.

Demoras y cancelaciones en trenes. Foto: NA.

Luego de una mañana marcada por dificultades para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el servicio del Tren Sarmiento recuperó su funcionamiento habitual.

Durante las primeras horas de este jueves 18 de agosto, Trenes Argentinos había informado que las formaciones del Sarmiento (que unen Moreno con la terminal de Once) debían finalizar su recorrido en la estación Liniers debido a fallas técnicas en la cabecera porteña. La situación obligó a los usuarios a buscar medios alternativos para llegar a sus destinos, lo que generó un fuerte malestar en plena hora pico.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

En paralelo, el Tren San Martín volvió a registrar demoras por problemas técnicos, sumando así su cuarto día consecutivo de complicaciones en el servicio. Los retrasos impactaron principalmente en los pasajeros que viajan desde el noroeste del conurbano bonaerense hacia Retiro.

Trenes Argentinos confirmó que uno de los servicios ya se encuentra normalizado. “Línea Sarmiento normaliza su frecuencia tras problemas técnicos”, detallaron, al tiempo que aclararon que las frecuencias en el San Martín aún se encuentran con algunas demoras.

Trenes. Foto: NA.

Tres ramales del Tren Mitre verán afectados sus servicios en los próximos días

En el ramal Tigre del tren Mitre continuarán los trabajos de renovación integral de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno de la Nación, donde ya se ejecutaron más de 12 kilómetros de vías.

Durante cuatro días, entre el sábado 20 y martes 23 de septiembre, el servicio estará interrumpido dado que se intervendrán las vías en la estación Acassuso entre los cruces de Güemes y Perú. Allí, se hará el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento en una obra que permitirá mejorar la seguridad operacional.

Además en este ramal, se trabajará de manera simultánea en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y paso a nivel Ayacucho. Allí, se ejecutará una renovación integral de las vías, se montará el tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Por otro lado, continuarán los trabajos que contemplan la colocación de fibra óptica y tareas tendientes a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento, entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales.

Las tareas tienen un plazo estimado de 24 meses y contemplan la renovación total de 40 kms de vía; el reemplazo de 47 kms de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte).

Tren Mitre

Ramal Tigre

No circulará desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

Ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre

Circularán limitados, desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive, entre Belgrano R y José L. Suárez/Bmé. Mitre. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

Servicios de larga distancia