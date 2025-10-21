Por obras en el tren San Martín: cerró un paso a nivel clave del AMBA

Desde Trenes Argentinos indicaron que la medida se tomó en el marco de la Emergencia Ferroviaria, por lo que se realizan trabajos para mejorar un sector del recorrido de una importante línea.

Habrá paro de trenes el próximo miércoles 30 de octubre. Foto: Trenes Argentinos.

La Emergencia Ferroviaria dictada hace más de un año por las autoridades nacionales lleva a que se desarrollen diversas obras, que también impactan en la manera de viajar de los usuarios. Cabe aclarar que no se trata solo de aquellos que se trasladan en trenes, ya que habrá dificultades en un sitio clave en Pilar.

Desde Trenes Argentinos se informó que se clausuró por 60 días un paso a nivel ubicado en Pilar, que corresponde a una parte del recorrido de la línea San Martín, que une Retiro con Pilar.

Servicio de trenes de Línea San Martín. Foto: NA.

Obras en el tren San Martín: se cerró un paso a nivel clave en Pilar

Este cierre entró en vigencia el lunes 20 de octubre, por lo que ya comenzaron las obras que se extenderán hasta los últimos días de diciembre 2025.

En el contexto de Emergencia Ferroviaria, Trenes Argentinos indicó que estas obras forman parte de las acciones para “mejorar la seguridad operacional”.

El paso a nivel afectado es el que se ubica en la calle Entre Ríos, que está a mitad de camino entre las estaciones Sol y Verde y Presidente Derqui, ambas pertenecientes a la línea San Martín.

El cruce que fue cerrado por obras en el tren San Martín en Pilar. Foto: Google Maps

Según se informó, el cierre de este cruce fundamental tiene que ver con el deterioro que padecen las losetas, además del desgaste de los rieles en ese sector. Este contexto obliga a la intervención con obras que llevarán al corte del tránsito vehicular.

Por esto mismo, la alternativa sugerida para los conductores que pasen por la zona es el paso a nivel de Avenida de Mayo.

Las tareas mencionadas por Trenes Argentinos son el desarme, actualización y rearmado de las vías, la colocación de piedra balasto, y la nivelación y estabilización del tendido. También se llevarán a cabo trabajos sobre las losetas, las rampas de aproximación al cruce y los pasos de peatones.

El cruce alternativo ante el cierre del paso de la calle Entre Ríos es el de Avenida de Mayo. Foto: Google Maps

Obras en el tren San Martín: cómo afecta al servicio el cierre del cruce de la calle Entre Ríos

Un dato fundamental es que el funcionamiento de la línea San Martín no se verá afectado para nada, ya que las formaciones se seguirán deteniendo tanto en Sol y Verde como en Presidente Derqui.

Este servicio es uno de los que se ve afectado por las obras realizadas sobre el recorrido. Por ejemplo, el pasado sábado 18 de octubre se redujo el funcionamiento y las formaciones no se detuvieron en las estaciones San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William Morris y Hurlingham y El Palomar durante 12 horas.