El INDEC publica la inflación de agosto: las cifras que estiman las consultoras

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del octavo mes del año. La inflación en CABA fue del 1,6%.

Este miércoles se dará a conocer la inflación de agosto. Foto: Unsplash.

Este miércoles, el Gobierno nacional dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -más conocida como la inflación- del mes de agosto. El encargado de publicar estos datos es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La estimación de las consultoras y entidades financieras que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) calcularon una cifra próxima al 2,1% para el octavo mes del año, lo que implica un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior.

Los alimentos es uno de los rubros que más tracciona la inflación. Foto: NA.

De confirmarse este número, el IPC superaría por primera vez en cuatro meses el 2%. Asimismo, para los meses siguientes, los analistas sostienen que retomaría su senda descendente, para llegar al 1,5% en febrero de 2026.

Sin embargo, proyecciones de diversas consultoras privadas señalan que la inflación de agosto se ubicaría entre el 1,6% y el 1,8%.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires

Respecto a la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, la misma se desaceleró hasta el 1,6% en agosto tras el registro del 1,9% de julio, según notificó este lunes la Dirección de Estadística porteña.

Por tanto, en un año los precios subieron 37,4% mientras que el acumulado desde enero es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

La suba se vio impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas. También subieron los alimentos un 1%.

El desprendimiento de estos ítems señala que transporte tuvo un alza del 3% principalmente impulsado por los aumentos de combustibles y lubricantes, mientras que salud (2,1%) se vio impactada por aumentos en medicamentos y subas de las prepagas. También el rubro educación sufrió un aumento, el cual fue del 1%.