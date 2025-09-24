El nombre furor árabe para niñas en tendencia por su elegancia e historia: lo llevaba una de las esposas del profeta Mahoma

Este año volvieron a la moda los nombres con mucho poder y elegancia. Cuál es el nombre de niña que ganó terreno este último tiempo.

Nombres de mujer finlandeses que son furor alrededor del mundo. Foto: Pixabay.

Entre los miles de nombres que están registrados en RENAPER, hay uno de mujer que comenzó a destacarse este 2025 por su gran significado y por su elegancia e historia.

Se trata de Aixa, un nombre árabe que se cree que proviene del nombre “Aisha”, que significa “llena de vida”. Este nombre lo llevaba una de las esposas del profeta Mahoma, considerada una figura importante en la historia del Islam.

Sin embargo, a pensar de permanecer en la cultura árabe, comenzó a adaptarse a distintas culturas a lo largo de todo el mundo. En Argentina, Aixa comenzó a ganar terreno entre los nombres más elegidos para niñas porque además tiene que ver con la vitalidad y la alegría.

Aixa es uno de los nombres más elegidos para las niñas este 2025. Foto: Freepik.

El nombre danés que causa furor en Argentina y es considerado uno de los más lindos del mundo

Como la mayoría de los nombres del norte de Europa, los nombres de origen danés hacen referencia a la guerra, lucha y valentía. También remiten a los triunfos, las derrotas y la paz posterior a ellas.

En este sentido, existe un nombre danés que causa furor en Argentina y es considerado uno de los más lindos del mundo en el mes de julio de 2025. El nombre es Dorothea, significa “regalo de Dios” o “dádiva de Dios” y deriva de las palabras “doron” (regalo) y “theos” (Dios).

Más de la mitad de los bebés de la Ciudad de Buenos Aires tienen nombres compuestos

Según este informe, el 58% de los bebés inscritos en la Ciudad de Buenos Aires en 2025 tiene un nombre compuesto, mientras que el 42% fue registrado con un solo nombre.

Por otro lado, el relevamiento destaca la originalidad de la elección de los nombres, ya que el 48% de los varones y el 51% de las mujeres recibieron nombres únicos, es decir, que no se repitieron en ningún otro bebé durante ese período.

Nombres furor para bebés. Foto: Unsplash.

Por otro lado, los datos arrojados por el RENAPER desde el 1° de enero y el 1° de abril de 2025, Felipe (411) también fue el nombre más elegido en todo el país, desplazando a Bautista (369) del primer lugar. Mientras tanto, Mateo (340) se mantuvo en el tercer puesto.

En cuanto a nombres de nena, no hubo cambios con respecto al año pasado y Olivia sigue siendo el más elegido por los padres, seguido de Emilia e Isabella. En total, en ese trimestre nacieron 78.585 bebés en Argentina, con una distribución casi equitativa: 51% varones y 49% mujeres.