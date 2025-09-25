Lanzaron a la venta un novedoso tupper para trasladar una chocotorta: cuánto vale y dónde se consigue

Se presentó un kit práctico y reutilizable que permite armar la icónica torta de galletitas y dulce de leche directamente en el recipiente, facilitando su traslado y presentación.

Chocotorta. Foto: Unsplash.

Arcor, la reconocida empresa de alimentos, sorprendió a los fanáticos de la Chocotorta con un producto pensado para facilitar su traslado y presentación. Se trata de un molde desmontable tipo tupper, diseñado especialmente para contener la famosa torta de galletitas Chocolinas, dulce de leche y queso crema.

Un tupper para llevar la Chocotorta: cuánto vale y dónde conseguirlo

La novedad se viralizó rápidamente en redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), donde los usuarios destacaron la creatividad de la marca. Este recipiente, además de ser reutilizable, funciona como un molde ideal para darle la forma perfecta al postre.

Nuevo molde para Chocotorta de Arcor. Foto: X / @ChefPacoAlmeida.

El kit incluye un molde de color violeta, con la marca Chocolinas grabada, y tres paquetes de galletitas de 170 gramos, la medida exacta para armar una Chocotorta de tamaño estándar. El costo total del combo es de $20.000, y puede adquirirse tanto en supermercados como en la página oficial de Arcor. Esta combinación pensada al detalle busca simplificar la experiencia de los fanáticos del postre y hacer más cómodo su disfrute.

Receta completa: cómo hacer la mejor chocotorta, según la IA

Ingredientes (para una torta de tamaño estándar)

3 paquetes de galletitas Chocolinas (aprox. 170 g cada uno)

500 g de queso crema (tipo Philadelphia)

400 g de dulce de leche (puede ser repostero o común, según prefieras)

Café, leche o licor suave para mojar las galletitas (opcional, para un sabor más húmedo)

Cacao en polvo o chocolate rallado para decorar.

Chocotorta. Foto: Adobe Stock.

Preparación

Preparar la crema:

Mezclar el queso crema con el dulce de leche hasta que quede una crema homogénea y sin grumos. Batir con batidora para que quede más aireada y suave.

Humedecer las galletitas (opcional):

En caso de querer una Chocotorta más húmeda, pasar rápidamente las galletitas por café, leche o un poco de licor. No dejarlas mucho tiempo en el líquido, solo un toque para que absorban y no se deshagan.

Armar la torta:

Colocar una primera capa de galletitas en el molde o bandeja, cubriendo bien el fondo. Añadir una capa generosa de la crema de queso y dulce de leche. Repetir el proceso alternando capas de galletitas y crema hasta llenar el molde. Terminar con crema arriba.

Decorar:

Espolvorear cacao en polvo, chocolate rallado o incluso algunas galletitas trituradas encima.

Refrigerar:

Llevar la torta a la heladera por lo menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarla de un día para otro. Esto permite que las galletitas absorban la crema y la torta quede firme y con mayor gusto.

Chocotorta. Foto: Instagram Emilia Pechar

Tips para que la chocotorta quede perfecta