La torta italiana que se convirtió en una de las más elegidas para la merienda: cómo hacer la ciambella y qué ingredientes lleva
Esta receta se destaca por su sencillo paso a paso y sus ingredientes fáciles de conseguir, por lo que resulta una excelente opción incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en pastelería.
La cimbella es una torta italiana tradicional, de origen casero, que se convirtió en una de las más elegidas por su textura esponjosa y su sabor suave, generalmente perfumado con limón o vainilla. Es una preparación muy popular en distintas regiones de Italia, donde suele acompañar desayunos o meriendas junto a una taza de café o leche.
Su característica principal es la simpleza: se trata de una receta económica, fácil de hacer y con ingredientes básicos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin demasiadas complicaciones. Además, se le puede agregar frutas, chocolate o frutos secos, adaptándose a distintos gustos.
Receta para la ciambella italiana
Ingredientes para hacer la mejor torta ciambella italiana
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 100 ml de aceite (puede ser de girasol)
- 120 ml de leche
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharada de polvo de hornear)
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable (opcional, para decorar)
Paso a paso para hacer la torta ciambella
- Batir los huevos y el azúcar: en un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
- Agregar los líquidos: sumá el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclá bien.
- Incorporar los secos: tamizá la harina junto con la sal (y el polvo de hornear si usás harina común) e integrá de a poco con movimientos suaves.
- Volcar en el molde: enmantecá y enhariná un molde tipo savarín (con agujero en el medio) y volcá la preparación.
- Hornear: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Enfriar y decorar: dejá enfriar, desmoldá y espolvoreá con azúcar impalpable si querés.
La textura y el delicioso sabor de la torta ciambella italiana la hacen ideal tanto para arrancar un desayuno, una rica merienda o para llevar de postre a una juntada con amigos.