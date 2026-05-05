La torta italiana que se convirtió en una de las más elegidas para la merienda:

Ciambella, torta italiana. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La cimbella es una torta italiana tradicional, de origen casero, que se convirtió en una de las más elegidas por su textura esponjosa y su sabor suave, generalmente perfumado con limón o vainilla. Es una preparación muy popular en distintas regiones de Italia, donde suele acompañar desayunos o meriendas junto a una taza de café o leche.

Su característica principal es la simpleza: se trata de una receta económica, fácil de hacer y con ingredientes básicos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin demasiadas complicaciones. Además, se le puede agregar frutas, chocolate o frutos secos, adaptándose a distintos gustos.

Receta para la ciambella italiana

Ingredientes para hacer la mejor torta ciambella italiana

3 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite (puede ser de girasol)

120 ml de leche

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharada de polvo de hornear)

1 pizca de sal

Azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Ciambella, torta italiana. Foto: Unsplash.

Paso a paso para hacer la torta ciambella

Batir los huevos y el azúcar: en un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa. Agregar los líquidos: sumá el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclá bien. Incorporar los secos: tamizá la harina junto con la sal (y el polvo de hornear si usás harina común) e integrá de a poco con movimientos suaves. Volcar en el molde: enmantecá y enhariná un molde tipo savarín (con agujero en el medio) y volcá la preparación. Hornear: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco. Enfriar y decorar: dejá enfriar, desmoldá y espolvoreá con azúcar impalpable si querés.

La textura y el delicioso sabor de la torta ciambella italiana la hacen ideal tanto para arrancar un desayuno, una rica merienda o para llevar de postre a una juntada con amigos.