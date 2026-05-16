El Rogel original ya tiene local en San Telmo:

Charo Balbiani, señalada como la creadora del Rogel Foto: Instagram @rogel_argentina

Si alguna vez te quedaste mirando una Rogel como si fuera una obra de arquitectura comestible, ahora hay una novedad que cambia el plan del finde: la familia detrás de la receta abrió su primer local con atención al público en un punto clave del turismo gastronómico porteño.

La protagonista de esta historia es Charo Balbiani, señalada como la creadora del Rogel, un clásico que nació en los años 60 cuando tomó una idea de inspiración europea (una torta tipo milhojas) y la “argentinizó” con dulce de leche, dando origen a una preparación que se replicó durante décadas en confiterías y cafés.

Dónde queda el local del Rogel

El nuevo espacio funciona dentro del Mercado de San Telmo, sobre la calle Defensa al 961 y se describe como uno de los primeros locales visibles desde la entrada. En el sitio oficial de la marca se publica como Defensa 963, Local 109 (San Telmo, CABA). Tip práctico: si vas a pie, buscá el ingreso por Defensa y ubicá el Local 109 dentro del mercado; la numeración puede variar según puerta/sector.

Horarios: todos los días, de 10 a 19 hs.

Qué podés pedir: del “clásico” al alfajor exclusivo del mercado

La propuesta está pensada para el ritmo del Mercado: hay opciones para comer en el momento, para llevar y para regalar. El hit, claro, es el Rogel clásico (capas + dulce de leche + merengue italiano), que se ofrece por porción y también entero.

El nuevo espacio funciona dentro del Mercado de San Telmo Foto: Instagram @rogel_argentina

Pero lo que más llama la atención a visitantes y curiosos es que el local sumó un producto diseñado específicamente para el barrio: el “Alfajor San Telmo”, una versión individual inspirada en la Rogel, con menos capas para poder comerla “al paso”, con la mano, mientras recorrés los pasillos del mercado.

Y si sos del team “postre + after”, aparece una sorpresa que, según cuentan, empuja ventas por recomendación: el Licor Rogel, una bebida que busca capturar el perfil dulce/merengado del postre (con dulce de leche como base).

Precios

Te dejo los valores publicados en las fuentes (pueden cambiar por temporada, promos o canal de venta):

Porción de Rogel: $8.000

Torta entera (versiones con merengue italiano o fondant): en Clarín figura $50.000 .



Mini Rogel (merengue italiano): $12.000

“Alfajor San Telmo” (exclusivo del local): $6.000

Licor Rogel: $26.000

Rogelitos (cajas online): x8 $14.000 , x16 $21.000 , x32 $36.000

Dulce de leche (venta online, referencia): $8.000

Qué conviene pedir

Si vas por primera vez: arrancá por una porción para entender el “por qué” del fanatismo.

Si querés algo caminable: el Alfajor San Telmo es la opción “street food” del Rogel.

Si vas en grupo o llevás a una comida: la torta entera resuelve postre y conversación (porque las capas se lucen).

Si buscás regalo: rogelitos o licor, dos productos que viajan bien.

El Rogel original desembarcó en San Telmo Foto: Instagram @rogel_argentina

Por qué este local puede volverse “parada obligada” en San Telmo

El Mercado de San Telmo es un imán de paseo (especialmente fines de semana) y el Rogel, visualmente, funciona como anzuelo: las capas se ven antes de probarlas. Además, el atractivo diferencial es la historia familiar detrás del mostrador y el hecho de que sea el primer local propio luego de décadas de circulación por terceros.