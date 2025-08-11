Con solo 4 ingredientes y en 10 minutos: la receta “mini” de chocotorta, muy fácil de preparar
Si lo que se busca es una receta dulce, rápida y con pocos ingredientes, esta mini chocotorta exprés reúne todas las características para ser uno de los postres predilectos.
Ideal para una merienda especial, para sorprender con algo casero o simplemente para darse un gusto sin complicaciones, esta versión individual de la tradicional chocotorta tiene sabor, cremosidad y practicidad.
Un dato a tener muy presente es que no se necesita del horno y se puede armar en solo 10 minutos con ingredientes muy accesibles.
¿Qué se necesita para hacer esta mini chocotorta?
Solo cuatro ingredientes básicos son necesarios para hacer esta mini chocotorta:
También podría interesarte
- 12 galletitas de chocolate.
- 100 gramos de crema de leche.
- 100 gramos de dulce de leche repostero.
- 200 gramos de chocolate semiamargo.
Una de las claves para lograr una textura suave y un sabor equilibrado está en remojar las galletitas antes de armar el postre. Se puede hacerlo en leche para un resultado más suave o en café si se prefiere un toque más intenso.
El paso a paso para hacer la mini chocotorta
- Preparar la crema: En un bowl, mezclar la crema de leche con el dulce de leche hasta lograr una mezcla uniforme, cremosa y dulce.
- Humedecer las galletitas: Sumergir brevemente las galletitas de chocolate en leche o café, según lo que se prefiera.
- Armar el postre: En un molde individual o en una fuente pequeña, colocar una capa de galletitas, luego una de la crema preparada, y repetir hasta terminar con los ingredientes.
- Refrigerar: Llevar la chocotorta al freezer durante unas 4 horas para que tome firmeza.
- Cubrir con chocolate: Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas, cubrir las mini chocotortas y volver a llevar a la heladera hasta que el chocolate se endurezca.
Esta versión rápida de la chocotorta mantiene el espíritu del postre clásico argentino, pero lo adapta al ritmo actual: menos tiempo en la cocina, porciones listas para servir y la posibilidad de hacerlas con anticipación.