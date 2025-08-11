Con solo 4 ingredientes y en 10 minutos: la receta “mini” de chocotorta, muy fácil de preparar

No se necesita del horno y se puede armar en solo 10 minutos con ingredientes muy accesibles que se suelen tener en casa.
Uno de los postres más deliciosos, en versión pequeña. Foto: Instagram/@marubotanadulceysalado
Si lo que se busca es una receta dulce, rápida y con pocos ingredientes, esta mini chocotorta exprés reúne todas las características para ser uno de los postres predilectos.

Ideal para una merienda especial, para sorprender con algo casero o simplemente para darse un gusto sin complicaciones, esta versión individual de la tradicional chocotorta tiene sabor, cremosidad y practicidad.

Un dato a tener muy presente es que no se necesita del horno y se puede armar en solo 10 minutos con ingredientes muy accesibles.

Chocotorta, el postre más amado

¿Qué se necesita para hacer esta mini chocotorta?

Solo cuatro ingredientes básicos son necesarios para hacer esta mini chocotorta:

  • 12 galletitas de chocolate.
  • 100 gramos de crema de leche.
  • 100 gramos de dulce de leche repostero.
  • 200 gramos de chocolate semiamargo.

Una de las claves para lograr una textura suave y un sabor equilibrado está en remojar las galletitas antes de armar el postre. Se puede hacerlo en leche para un resultado más suave o en café si se prefiere un toque más intenso.

El paso a paso para hacer la mini chocotorta

  1. Preparar la crema: En un bowl, mezclar la crema de leche con el dulce de leche hasta lograr una mezcla uniforme, cremosa y dulce.
  2. Humedecer las galletitas: Sumergir brevemente las galletitas de chocolate en leche o café, según lo que se prefiera.
  3. Armar el postre: En un molde individual o en una fuente pequeña, colocar una capa de galletitas, luego una de la crema preparada, y repetir hasta terminar con los ingredientes.
  4. Refrigerar: Llevar la chocotorta al freezer durante unas 4 horas para que tome firmeza.
  5. Cubrir con chocolate: Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas, cubrir las mini chocotortas y volver a llevar a la heladera hasta que el chocolate se endurezca.
Chocotorta. Foto: Unsplash.
La chocotorta: un postre que nunca pasa de moda. Foto: Unsplash.

Esta versión rápida de la chocotorta mantiene el espíritu del postre clásico argentino, pero lo adapta al ritmo actual: menos tiempo en la cocina, porciones listas para servir y la posibilidad de hacerlas con anticipación.