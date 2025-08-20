La nueva tendencia de la moda: el color estrella de la próxima temporada ya conquista las pasarelas

Se trata de un color pastel, suave, elegante y versátil. Será el look preferido del verano, ya anticipado por las celebrities europeas.

Moda, temporada primavera verano, butter yellow Foto: Pinterest

La temporada de primavera/verano ya empieza a asomarse con un aire fresco y luminoso. El color estrella será el butter yellow, un amarillo suave, delicado y elegante, que promete conquistar las calles, las redes sociales y la playa. Se trata de una tonalidad que se perfila como una gran opción para sumar a cualquier look, darle un poco de luz y combinar la elegancia con la modernidad.

Moda, temporada primavera verano, butter yellow Foto: Pinterest

En el verano europeo, este color ya se vio el grandes desfiles y outfits trendy en la ciudad y la playa. El amarillo se impone como una gran puesta de los diseñadores de moda, los amantes del llamado “colorfull” y la elegancia. Su versatilidad permite jugar con contrastes, mezclando tonos vibrantes o clásicos, y adaptándose a prendas tanto formales como informales, e incluso, en trajes de baño y tops.

Cuáles son los clásicos imperdibles del butter yellow para la próxima temporada

Camisa oversized o blusa fluida: ideal para combinar con jeans claros, pantalones blancos o faldas midi. Podés combinarla con pantalón sastre beige o gris claro y mocasines.

Moda, temporada primavera verano, butter yellow Foto: Pinterest

Pantalón wide-leg o palazzo con campera oversize: elegante y cómodo, funciona bien con un top blanco, crema o incluso lavanda. Para sumar elegancia, podés sumarle unas sandalias nude o metálicas para un look pulido.

Moda, temporada primavera verano, butter yellow Foto: Pinterest

Vestido camisero o slip dress yellow: perfecto para días cálidos. Se puede usar solo o con una camiseta blanca debajo para un toque casual. Para un poco más de textura, agregá una chaqueta de mezclilla o blazer neutro para transicionar a la noche.

Moda, temporada primavera verano, butter yellow Foto: Pinterest

El butter yellow es una tonalidad cálida, luminosa y muy combinable, perfecta para looks delicados y modernos. Se trata de una tendencia que llegó para quedarse en los placares de los amantes de la moda de color. ¡Aprovechá el sol y vestite como una estrella!