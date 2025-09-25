Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Información del clima
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 25 de septiembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy

Hoy en Catamarca, el clima durante la mañana será leve, con cielos predominantemente despejados. Las temperaturas mínimas llegarán a 6.4°C. A lo largo del día, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 33 km/h y la humedad alcanzará un nivel bastante alto del 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo frescas, con valores máximos alcanzando los 23.7°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se espera precipitación significativa. Los vientos se mantendrán en torno a los 22 km/h, lo que puede generar algunas ráfagas. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, asegurando un día mayormente seco para los habitantes de Catamarca.

También podría interesarte

Alerta por vientos: las seis provincias afectadas por las fuertes ráfagas, según el SMN

Alerta por vientos: las seis provincias afectadas por las fuertes ráfagas, según el SMN

Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre

Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda a los residentes vestirse en capas debido a la variabilidad de temperaturas. Es un buen día para actividades al aire libre siempre y cuando estén preparados para enfrentar los vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:12 horas, mientras que el atardecer será a las 18:33 horas, ofreciendo un día relativamente largo con abundante luz diurna.