Niebla intensa y complicaciones para circular en Buenos Aires: qué zonas están bajo advertencia del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por bancos de niebla persistentes que afectarán a varias provincias argentinas. El fenómeno podría generar complicaciones en rutas, autopistas y aeropuertos debido a la significativa reducción de la visibilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su advertencia violeta por niebla para este domingo 31 de mayo y alertó sobre una importante reducción de visibilidad en amplias zonas del centro y noreste de Argentina.
El fenómeno podría generar complicaciones en rutas, autopistas, aeropuertos y otros medios de transporte, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se espera una semana marcada por temperaturas frescas y abundante nubosidad.
El SMN emitió una nueva advertencia por niebla en gran parte del país
El último día de mayo comenzó bajo condiciones meteorológicas complicadas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que persistirán neblinas y bancos de niebla densos en diversas provincias argentinas, una situación típica de los meses más fríos del año que puede afectar significativamente la visibilidad.
La advertencia violeta fue emitida para sectores de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este y sur de Córdoba, además del norte de Río Negro.
Según explicó el organismo, estos eventos se producen cuando el aire cercano a la superficie alcanza elevados niveles de humedad y la temperatura desciende hasta el punto de rocío. Como consecuencia, se forman diminutas gotas de agua suspendidas en el aire que limitan la visibilidad, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Además, el organismo advirtió que se trata de fenómenos que pueden ocasionar inconvenientes en el desarrollo habitual de las actividades cotidianas, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.
¿Qué riesgos puede generar la niebla?
La presencia de bancos de niebla densos representa un riesgo para la circulación vehicular y el transporte en general. Entre las principales consecuencias se encuentran:
- Demoras en rutas nacionales y provinciales.
- Reducción de la visibilidad en autopistas y caminos rurales.
- Posibles complicaciones en operaciones aeroportuarias.
- Retrasos o cancelaciones en distintos servicios de transporte.
Los especialistas señalan que este tipo de situaciones meteorológicas son frecuentes durante el otoño y el invierno. Las bajas temperaturas nocturnas, sumadas a la escasa circulación de aire y a la elevada humedad ambiental, favorecen la formación de nieblas persistentes que pueden extenderse durante varias horas.
Recomendaciones del SMN ante la presencia de niebla
Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas destinadas a minimizar riesgos:
- Evitar circular mientras persista la niebla intensa.
- Mantener una distancia prudente entre vehículos.
- No realizar maniobras de sobrepaso.
- Utilizar luces bajas y luces antiniebla.
- Reducir considerablemente la velocidad.
- Detenerse únicamente en lugares seguros si las condiciones empeoran.
- No estacionar sobre banquinas ni sobre la calzada.
- Seguir las actualizaciones emitidas por las autoridades competentes.
¿Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires?
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico para este domingo anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 7°C y 18°C y vientos leves del sector este. No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula.
De cara al inicio de junio, el SMN prevé una semana con escasas variaciones térmicas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 10°C y los 13°C, mientras que las máximas oscilarán entre 15°C y 19°C.
- El lunes 1 comenzará con registros de entre 10°C y 15°C y cielo cubierto.
- Para el martes 2 se mantendrán valores similares, sin chances de lluvias.
- Entre el miércoles 3 y el jueves 4 continuará el predominio de la nubosidad, con temperaturas que rondarán entre 12°C y 16°C.
- Hacia el viernes 5 se espera un leve ascenso térmico, con máximas cercanas a los 18°C y una baja probabilidad de precipitaciones aisladas.