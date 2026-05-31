El SMN alertó por bancos de niebla densos que reducirán notablemente la visibilidad en distintas provincias del país durante este domingo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su advertencia violeta por niebla para este domingo 31 de mayo y alertó sobre una importante reducción de visibilidad en amplias zonas del centro y noreste de Argentina.

El fenómeno podría generar complicaciones en rutas, autopistas, aeropuertos y otros medios de transporte, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se espera una semana marcada por temperaturas frescas y abundante nubosidad.

La advertencia violeta alcanza a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y otras regiones del centro y noreste argentino. Foto: NA

El SMN emitió una nueva advertencia por niebla en gran parte del país

El último día de mayo comenzó bajo condiciones meteorológicas complicadas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que persistirán neblinas y bancos de niebla densos en diversas provincias argentinas, una situación típica de los meses más fríos del año que puede afectar significativamente la visibilidad.

La advertencia violeta fue emitida para sectores de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este y sur de Córdoba, además del norte de Río Negro.

Según explicó el organismo, estos eventos se producen cuando el aire cercano a la superficie alcanza elevados niveles de humedad y la temperatura desciende hasta el punto de rocío. Como consecuencia, se forman diminutas gotas de agua suspendidas en el aire que limitan la visibilidad, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir debido al riesgo de demoras y complicaciones en rutas y autopistas. Foto: NA

Además, el organismo advirtió que se trata de fenómenos que pueden ocasionar inconvenientes en el desarrollo habitual de las actividades cotidianas, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

¿Qué riesgos puede generar la niebla?

La presencia de bancos de niebla densos representa un riesgo para la circulación vehicular y el transporte en general. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Demoras en rutas nacionales y provinciales.

Reducción de la visibilidad en autopistas y caminos rurales.

Posibles complicaciones en operaciones aeroportuarias.

Retrasos o cancelaciones en distintos servicios de transporte.

Los especialistas señalan que este tipo de situaciones meteorológicas son frecuentes durante el otoño y el invierno. Las bajas temperaturas nocturnas, sumadas a la escasa circulación de aire y a la elevada humedad ambiental, favorecen la formación de nieblas persistentes que pueden extenderse durante varias horas.

La presencia de niebla es favorecida por las bajas temperaturas, la alta humedad y la escasa circulación de viento. Foto: NA

Recomendaciones del SMN ante la presencia de niebla

Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas destinadas a minimizar riesgos:

Evitar circular mientras persista la niebla intensa.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

No realizar maniobras de sobrepaso.

Utilizar luces bajas y luces antiniebla.

Reducir considerablemente la velocidad.

Detenerse únicamente en lugares seguros si las condiciones empeoran.

No estacionar sobre banquinas ni sobre la calzada.

Seguir las actualizaciones emitidas por las autoridades competentes.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico para este domingo anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 7°C y 18°C y vientos leves del sector este. No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De cara al inicio de junio, el SMN prevé una semana con escasas variaciones térmicas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 10°C y los 13°C, mientras que las máximas oscilarán entre 15°C y 19°C.