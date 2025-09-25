Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima en Córdoba
jueves, 25 de septiembre de 2025, 06:03

Hoy en Córdoba, el clima nos traerá un día parcialmente nuboso con temperaturas cómodas. Durante la mañana, el día comienza con una temperatura mínima de 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, creando un ambiente agradable para quienes disfruten de las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el día avanza hacia la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 21.9°C. El viento marcará su presencia con velocidades de hasta 19 km/h. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo principalmente secas, con una humedad máxima prevista de 54% sin precipitaciones. Una tarde ideal para disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

Hoy, el sol se alzará a las 08:12 y tendrá su puesta a las 18:21, ofreciendo casi diez horas de luz natural para aprovechar al máximo el día.