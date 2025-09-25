Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima nos traerá un día parcialmente nuboso con temperaturas cómodas. Durante la mañana, el día comienza con una temperatura mínima de 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, creando un ambiente agradable para quienes disfruten de las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el día avanza hacia la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 21.9°C. El viento marcará su presencia con velocidades de hasta 19 km/h. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo principalmente secas, con una humedad máxima prevista de 54% sin precipitaciones. Una tarde ideal para disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

Hoy, el sol se alzará a las 08:12 y tendrá su puesta a las 18:21, ofreciendo casi diez horas de luz natural para aprovechar al máximo el día.