Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025
Esta mañana en Jujuy, el clima se presenta despejado con algunas nubes parcialmente grandes. Las temperaturas rondarán los 4.2°C como mínimo y 18.4°C de máxima. El viento tendrá una velocidad promedio de 10 km/h, presentando ráfagas ocasionales. La humedad estará en torno al 46%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, se pronostican condiciones solíacas con una mínima probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de 18°C, y los vientos continuarán siendo leves a moderados. Es un buen momento para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025
Hoy, el amanecer en Jujuy tuvo lugar a las 08:01, mientras que el atardecer se verá a las 18:41. La fase de la luna se encuentra en estado de creciente, generando condiciones ideales para observaciones astronómicas.