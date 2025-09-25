Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Jujuy, el clima se presenta despejado con algunas nubes parcialmente grandes. Las temperaturas rondarán los 4.2°C como mínimo y 18.4°C de máxima. El viento tendrá una velocidad promedio de 10 km/h, presentando ráfagas ocasionales. La humedad estará en torno al 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, se pronostican condiciones solíacas con una mínima probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de 18°C, y los vientos continuarán siendo leves a moderados. Es un buen momento para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer en Jujuy tuvo lugar a las 08:01, mientras que el atardecer se verá a las 18:41. La fase de la luna se encuentra en estado de creciente, generando condiciones ideales para observaciones astronómicas.