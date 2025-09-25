Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Tiempo en Mendoza
jueves, 25 de septiembre de 2025, 06:05

Este jueves 25 de septiembre de 2025, el clima en Mendoza se presenta con cielos parcialmente nubosos desde la mañana, acompañados de temperaturas frescas que irán desde los 6.6°C. El viento estará presente con una velocidad máxima de aproximadamente 11 km/h, lo que podría hacer que las sensaciones térmicas sean ligeramente más bajas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo mendocino, alcanzando una temperatura máxima de 17.5°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es bajo, la humedad relativa del aire se situará alrededor del 62%. Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, aunque el viento podrá intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 8:34 y el atardecer alrededor de las 18:35, ofreciendo un día relativamente largo lleno de oportunidades para disfrutar del hermoso paisaje de Mendoza.