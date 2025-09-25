Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Tiempo en Mendoza

Este jueves 25 de septiembre de 2025, el clima en Mendoza se presenta con cielos parcialmente nubosos desde la mañana, acompañados de temperaturas frescas que irán desde los 6.6°C. El viento estará presente con una velocidad máxima de aproximadamente 11 km/h, lo que podría hacer que las sensaciones térmicas sean ligeramente más bajas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo mendocino, alcanzando una temperatura máxima de 17.5°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es bajo, la humedad relativa del aire se situará alrededor del 62%. Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, aunque el viento podrá intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 8:34 y el atardecer alrededor de las 18:35, ofreciendo un día relativamente largo lleno de oportunidades para disfrutar del hermoso paisaje de Mendoza.