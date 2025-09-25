Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima Salta Hoy

Condiciones del clima para la mañana

En las primeras horas de este jueves, en Salta, se prevé que el clima será principalmente parcialmente nuboso, aportando un ambiente fresco con temperaturas mínimas que llegarán a los 3.4°C. La humedad relativa del ambiente rondará el 47%, proporcionando una sensación de frescor. Los vientos soplarán suavemente desde el oeste, alcanzando velocidades máximas de hasta 9 km/h, lo que añade un leve frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al avanzar hacia la tarde y noche, el cielo continuará mostrando un horizonte parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían alcanzar un pico de 21.2°C, proporcionando una tarde cálida pero agradable. La humedad máxima será del 91%, creando una percepción más húmeda en el entorno. Aunque las precipitaciones no están pronosticadas, los asistentes a actividades al aire libre deberían considerar llevar agua para mantenerse hidratados debido a la alta humedad.

Recordamos a nuestros lectores que siempre es importante revisar las previsiones climáticas antes de salir para disfrutar de un mejor día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Con el clima cambiante de nuestra provincia, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados y preparados. Es un buen momento para disfrutar del aire libre pero siempre llevando una botella de agua debido a la humedad elevada. También es aconsejable proteger la piel del sol si planeas pasar mucho tiempo al aire libre.